https://ria.ru/20250612/samolet-2022503137.html

Все пассажиры самолета, разбившегося в Индии, погибли

Все пассажиры самолета, разбившегося в Индии, погибли - РИА Новости, 12.06.2025

Все пассажиры самолета, разбившегося в Индии, погибли

Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:31:00+03:00

2025-06-12T15:31:00+03:00

2025-06-12T15:40:00+03:00

индия

крушение пассажирского самолета в гуджарате

в мире

гуджарат

air india

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express."Полиция вечером сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту... погибли в авиакатастрофе", - говорится в публикации.Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту её воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022490084.html

индия

гуджарат

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индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире, гуджарат, air india