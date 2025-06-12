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Все пассажиры самолета, разбившегося в Индии, погибли - РИА Новости, 12.06.2025
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15:31 12.06.2025 (обновлено: 15:40 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/samolet-2022503137.html
Все пассажиры самолета, разбившегося в Индии, погибли
Все пассажиры самолета, разбившегося в Индии, погибли - РИА Новости, 12.06.2025
Все пассажиры самолета, разбившегося в Индии, погибли
Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:31:00+03:00
2025-06-12T15:40:00+03:00
индия
крушение пассажирского самолета в гуджарате
в мире
гуджарат
air india
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express."Полиция вечером сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту... погибли в авиакатастрофе", - говорится в публикации.Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту её воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022490084.html
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индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире, гуджарат, air india
Индия, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, В мире, Гуджарат, Air India
Все пассажиры самолета, разбившегося в Индии, погибли

Все 242 пассажира самолета, разбившегося в Индии, погибли

© AP Photo / Ajit SolankiПожарные работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии
Пожарные работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
Пожарные работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express.
"Полиция вечером сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту... погибли в авиакатастрофе", - говорится в публикации.
Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту её воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
Спасатели работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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ИндияКрушение пассажирского самолета в ГуджаратеВ миреГуджаратAir India
 
 
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