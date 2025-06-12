https://ria.ru/20250612/samolet-2022497327.html

Индийский аэропорт, где потерпел крушение самолет, возобновил работу

Индийский аэропорт, где потерпел крушение самолет, возобновил работу - РИА Новости, 12.06.2025

Индийский аэропорт, где потерпел крушение самолет, возобновил работу

Аэропорт в Ахмадабаде, рядом с которым произошло крушение самолета, возобновил работу, причем протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью, РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:01:00+03:00

2025-06-12T15:01:00+03:00

2025-06-12T15:06:00+03:00

ахмадабад

гуджарат

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июн – РИА Новости. Аэропорт в Ахмадабаде, рядом с которым произошло крушение самолета, возобновил работу, причем протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью, заявило министерство гражданской авиации Индии."Аэропорт в Ахмадабаде теперь доступен для выполнения рейсов. Протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью", - сообщило ведомство в соцсети X.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022490084.html

ахмадабад

гуджарат

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Ольга Фомченкова

ахмадабад, гуджарат, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире, индия, air india