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Индийский аэропорт, где потерпел крушение самолет, возобновил работу - РИА Новости, 12.06.2025
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15:01 12.06.2025 (обновлено: 15:06 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/samolet-2022497327.html
Индийский аэропорт, где потерпел крушение самолет, возобновил работу
Индийский аэропорт, где потерпел крушение самолет, возобновил работу - РИА Новости, 12.06.2025
Индийский аэропорт, где потерпел крушение самолет, возобновил работу
Аэропорт в Ахмадабаде, рядом с которым произошло крушение самолета, возобновил работу, причем протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью, РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:01:00+03:00
2025-06-12T15:06:00+03:00
ахмадабад
гуджарат
крушение пассажирского самолета в гуджарате
в мире
индия
air india
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июн – РИА Новости. Аэропорт в Ахмадабаде, рядом с которым произошло крушение самолета, возобновил работу, причем протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью, заявило министерство гражданской авиации Индии."Аэропорт в Ахмадабаде теперь доступен для выполнения рейсов. Протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью", - сообщило ведомство в соцсети X.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
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гуджарат
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ахмадабад, гуджарат, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире, индия, air india
Ахмадабад, Гуджарат, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, В мире, Индия, Air India
Индийский аэропорт, где потерпел крушение самолет, возобновил работу

Аэропорт в Ахмадабаде возобновил работу после крушения самолета

© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июн – РИА Новости. Аэропорт в Ахмадабаде, рядом с которым произошло крушение самолета, возобновил работу, причем протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью, заявило министерство гражданской авиации Индии.
«
"Аэропорт в Ахмадабаде теперь доступен для выполнения рейсов. Протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью", - сообщило ведомство в соцсети X.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
Спасатели работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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АхмадабадГуджаратКрушение пассажирского самолета в ГуджаратеВ миреИндияAir India
 
 
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