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Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета - РИА Новости, 12.06.2025
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12:54 12.06.2025 (обновлено: 13:32 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/samolet-2022472905.html
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета - РИА Новости, 12.06.2025
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета
Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:54:00+03:00
2025-06-12T13:32:00+03:00
гуджарат
в мире
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя аэропорта. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. "В результате... крушения самолёта Air India Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде в настоящее время не работает. Все полёты временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
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Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
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гуджарат, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате
Гуджарат, В мире, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета

Аэропорт индийского Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета

© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя аэропорта.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
"В результате... крушения самолёта Air India Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде в настоящее время не работает. Все полёты временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
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Вчера, 12:22
 
ГуджаратВ миреКрушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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