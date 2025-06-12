https://ria.ru/20250612/samolet-2022472905.html
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета - РИА Новости, 12.06.2025
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета
Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:54:00+03:00
2025-06-12T12:54:00+03:00
2025-06-12T13:32:00+03:00
гуджарат
в мире
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя аэропорта. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. "В результате... крушения самолёта Air India Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде в настоящее время не работает. Все полёты временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
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Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
2025-06-12T12:54
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гуджарат, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате
Гуджарат, В мире, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета
Аэропорт индийского Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета