https://ria.ru/20250612/samolet-2022472905.html

Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета

Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета - РИА Новости, 12.06.2025

Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета

Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:54:00+03:00

2025-06-12T12:54:00+03:00

2025-06-12T13:32:00+03:00

гуджарат

в мире

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя аэропорта. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. "В результате... крушения самолёта Air India Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде в настоящее время не работает. Все полёты временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022464556.html

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Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India 2025-06-12T12:54 true PT0M14S

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гуджарат, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате