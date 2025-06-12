https://ria.ru/20250612/samolet-2022464881.html

Около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения самолета в Индии

Около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025

Около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения самолета в Индии

К месту крушения пассажирского самолёта в индийском штате Гуджарат прибыли не менее 20 машин скорой помощи, раненых начали увозить в больницу, сообщает... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:23:00+03:00

2025-06-12T12:23:00+03:00

2025-06-12T12:23:00+03:00

гуджарат

индия

в мире

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. К месту крушения пассажирского самолёта в индийском штате Гуджарат прибыли не менее 20 машин скорой помощи, раненых начали увозить в больницу, сообщает телеканал NDTV. "По меньшей мере два десятка машин скорой помощи прибыли (к месту крушения - ред.), некоторые из них увезли раненых в больницу", - говорится в сообщении. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022464556.html

гуджарат

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Черный дым над местом крушения самолета в Индии На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях. 2025-06-12T12:23 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гуджарат, индия, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате