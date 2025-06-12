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Около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
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12:23 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/samolet-2022464881.html
Около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения самолета в Индии
Около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения самолета в Индии
К месту крушения пассажирского самолёта в индийском штате Гуджарат прибыли не менее 20 машин скорой помощи, раненых начали увозить в больницу, сообщает... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:23:00+03:00
2025-06-12T12:23:00+03:00
гуджарат
индия
в мире
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. К месту крушения пассажирского самолёта в индийском штате Гуджарат прибыли не менее 20 машин скорой помощи, раненых начали увозить в больницу, сообщает телеканал NDTV. "По меньшей мере два десятка машин скорой помощи прибыли (к месту крушения - ред.), некоторые из них увезли раненых в больницу", - говорится в сообщении. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022464556.html
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Черный дым над местом крушения самолета в Индии
На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях.
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гуджарат, индия, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате
Гуджарат, Индия, В мире, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения самолета в Индии

Около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения самолета в Гуджарате

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. К месту крушения пассажирского самолёта в индийском штате Гуджарат прибыли не менее 20 машин скорой помощи, раненых начали увозить в больницу, сообщает телеканал NDTV.
"По меньшей мере два десятка машин скорой помощи прибыли (к месту крушения - ред.), некоторые из них увезли раненых в больницу", - говорится в сообщении.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Flightradar24 уточнил, когда пропал сигнал от упавшего индийского самолета
Вчера, 12:22
 
ГуджаратИндияВ миреКрушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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