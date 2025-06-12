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Flightradar24 уточнил, когда пропал сигнал от упавшего индийского самолета
Flightradar24 уточнил, когда пропал сигнал от упавшего индийского самолета - РИА Новости, 12.06.2025
Flightradar24 уточнил, когда пропал сигнал от упавшего индийского самолета
Сигнал от упавшего в Индии самолета был потерян "менее чем через минуту" после взлета, сообщает портал Flightradar24. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:22:00+03:00
2025-06-12T12:22:00+03:00
2025-06-12T14:19:00+03:00
индия
flightradar24
крушение пассажирского самолета в гуджарате
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сигнал от упавшего в Индии самолета был потерян "менее чем через минуту" после взлета, сообщает портал Flightradar24.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По информации издания India Today, на борту самолета могли находится 242 пассажира."Сигнал от воздушного судна был потерян в 10.08 по местному времени (12.08 мск - ред.) на высоте 625 футов (около 191 метра - ред.) менее чем через минуту после взлета", - говорится в публикации портала в соцсети X.Согласно публикации, самолет отправлялся в аэропорт Лондона Гатвик, судно должно был вылететь в 9.50 по местному времени (11.50 мск).
https://ria.ru/20250612/indiya-2022463400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, flightradar24, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире
Индия, Flightradar24, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, В мире
Flightradar24 уточнил, когда пропал сигнал от упавшего индийского самолета
Flightradar24: сигнал от индийского самолета пропал через минуту после взлета