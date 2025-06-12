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Flightradar24 уточнил, когда пропал сигнал от упавшего индийского самолета - РИА Новости, 12.06.2025
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12:22 12.06.2025 (обновлено: 14:19 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/samolet-2022464556.html
Flightradar24 уточнил, когда пропал сигнал от упавшего индийского самолета
Flightradar24 уточнил, когда пропал сигнал от упавшего индийского самолета - РИА Новости, 12.06.2025
Flightradar24 уточнил, когда пропал сигнал от упавшего индийского самолета
Сигнал от упавшего в Индии самолета был потерян "менее чем через минуту" после взлета, сообщает портал Flightradar24. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:22:00+03:00
2025-06-12T14:19:00+03:00
индия
flightradar24
крушение пассажирского самолета в гуджарате
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сигнал от упавшего в Индии самолета был потерян "менее чем через минуту" после взлета, сообщает портал Flightradar24.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По информации издания India Today, на борту самолета могли находится 242 пассажира."Сигнал от воздушного судна был потерян в 10.08 по местному времени (12.08 мск - ред.) на высоте 625 футов (около 191 метра - ред.) менее чем через минуту после взлета", - говорится в публикации портала в соцсети X.Согласно публикации, самолет отправлялся в аэропорт Лондона Гатвик, судно должно был вылететь в 9.50 по местному времени (11.50 мск).
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индия, flightradar24, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире
Индия, Flightradar24, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, В мире
Flightradar24 уточнил, когда пропал сигнал от упавшего индийского самолета

Flightradar24: сигнал от индийского самолета пропал через минуту после взлета

© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сигнал от упавшего в Индии самолета был потерян "менее чем через минуту" после взлета, сообщает портал Flightradar24.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По информации издания India Today, на борту самолета могли находится 242 пассажира.
"Сигнал от воздушного судна был потерян в 10.08 по местному времени (12.08 мск - ред.) на высоте 625 футов (около 191 метра - ред.) менее чем через минуту после взлета", - говорится в публикации портала в соцсети X.
Согласно публикации, самолет отправлялся в аэропорт Лондона Гатвик, судно должно был вылететь в 9.50 по местному времени (11.50 мск).
Черный дым над местом крушения самолета в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Вчера, 12:13
 
ИндияFlightradar24Крушение пассажирского самолета в ГуджаратеВ мире
 
 
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