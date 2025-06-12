https://ria.ru/20250612/samolet-2022463902.html

Россиян на борту самолета, разбившегося в Индии, не было

Россиян на борту самолета, разбившегося в Индии, не было - РИА Новости, 12.06.2025

Россиян на борту самолета, разбившегося в Индии, не было

Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, следовавшего из Лондона в Ахмедабад, сообщили в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:17:00+03:00

2025-06-12T12:17:00+03:00

2025-06-12T12:47:00+03:00

индия

россия

крушение пассажирского самолета в гуджарате

air india

мумбаи

в мире

лондон

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн - РИА Новости. Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, следовавшего из Лондона в Ахмедабад, сообщили в посольстве России в Индии."По предварительной информации россиян на борту рейса Ахмедабад-Лондон авиакомпании Эйр Индия, потерпевшего крушение 12 июня, не было. Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб", - сообщили в посольстве.Ранее авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html

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индия, россия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, air india, мумбаи, в мире, лондон