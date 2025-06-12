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Россиян на борту самолета, разбившегося в Индии, не было - РИА Новости, 12.06.2025
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12:17 12.06.2025 (обновлено: 12:47 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/samolet-2022463902.html
Россиян на борту самолета, разбившегося в Индии, не было
Россиян на борту самолета, разбившегося в Индии, не было - РИА Новости, 12.06.2025
Россиян на борту самолета, разбившегося в Индии, не было
Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, следовавшего из Лондона в Ахмедабад, сообщили в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:17:00+03:00
2025-06-12T12:47:00+03:00
индия
россия
крушение пассажирского самолета в гуджарате
air india
мумбаи
в мире
лондон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн - РИА Новости. Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, следовавшего из Лондона в Ахмедабад, сообщили в посольстве России в Индии."По предварительной информации россиян на борту рейса Ахмедабад-Лондон авиакомпании Эйр Индия, потерпевшего крушение 12 июня, не было. Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб", - сообщили в посольстве.Ранее авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html
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индия, россия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, air india, мумбаи, в мире, лондон
Индия, Россия, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, Air India, Мумбаи, В мире, Лондон
Россиян на борту самолета, разбившегося в Индии, не было

Генконсульство РФ: россиян на борту самолета, разбившегося в Ахмедабаде, не было

© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн - РИА Новости. Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, следовавшего из Лондона в Ахмедабад, сообщили в посольстве России в Индии.
"По предварительной информации россиян на борту рейса Ахмедабад-Лондон авиакомпании Эйр Индия, потерпевшего крушение 12 июня, не было. Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб", - сообщили в посольстве.
Ранее авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников.
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии
Вчера, 12:11
 
ИндияРоссияКрушение пассажирского самолета в ГуджаратеAir IndiaМумбаиВ миреЛондон
 
 
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