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Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии
Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии
Пассажирский самолет, разбившийся вблизи аэропорта Ахмедабада в Индии, направлялся в британский город Бирмингем, утверждает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:11:00+03:00
2025-06-12T12:11:00+03:00
2025-06-12T12:15:00+03:00
индия
бирмингем
в мире
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пассажирский самолет, разбившийся вблизи аэропорта Ахмедабада в Индии, направлялся в британский город Бирмингем, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад."Рейс Air India, (направлявшийся - ред.) в Бирмингем, разбился в Ахмедабаде с 133 людьми на борту", - говорится в сообщении.При этом издание India Today ранее сообщало, что самолет летел в Лондон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, бирмингем, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате
Индия, Бирмингем, В мире, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии
Reuters: разбившийся у аэропорта Ахмедабада самолет направлялся в Бирмингем