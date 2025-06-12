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Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
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12:11 12.06.2025 (обновлено: 12:15 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html
Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии
Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии
Пассажирский самолет, разбившийся вблизи аэропорта Ахмедабада в Индии, направлялся в британский город Бирмингем, утверждает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:11:00+03:00
2025-06-12T12:15:00+03:00
индия
бирмингем
в мире
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пассажирский самолет, разбившийся вблизи аэропорта Ахмедабада в Индии, направлялся в британский город Бирмингем, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад."Рейс Air India, (направлявшийся - ред.) в Бирмингем, разбился в Ахмедабаде с 133 людьми на борту", - говорится в сообщении.При этом издание India Today ранее сообщало, что самолет летел в Лондон.
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индия, бирмингем, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате
Индия, Бирмингем, В мире, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии

Reuters: разбившийся у аэропорта Ахмедабада самолет направлялся в Бирмингем

© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пассажирский самолет, разбившийся вблизи аэропорта Ахмедабада в Индии, направлялся в британский город Бирмингем, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
"Рейс Air India, (направлявшийся - ред.) в Бирмингем, разбился в Ахмедабаде с 133 людьми на борту", - говорится в сообщении.
При этом издание India Today ранее сообщало, что самолет летел в Лондон.
© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
 
ИндияБирмингемВ миреКрушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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