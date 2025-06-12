https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html

Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии

Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии - РИА Новости, 12.06.2025

Появились подробности о самолете, разбившемся в Индии

Пассажирский самолет, разбившийся вблизи аэропорта Ахмедабада в Индии, направлялся в британский город Бирмингем, утверждает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:11:00+03:00

2025-06-12T12:11:00+03:00

2025-06-12T12:15:00+03:00

индия

бирмингем

в мире

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пассажирский самолет, разбившийся вблизи аэропорта Ахмедабада в Индии, направлялся в британский город Бирмингем, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад."Рейс Air India, (направлявшийся - ред.) в Бирмингем, разбился в Ахмедабаде с 133 людьми на борту", - говорится в сообщении.При этом издание India Today ранее сообщало, что самолет летел в Лондон.

индия

бирмингем

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

индия, бирмингем, в мире, крушение пассажирского самолета в гуджарате