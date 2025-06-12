В Индии потерпел крушение пассажирский самолет
У аэропорта Ахмедабада в Индии потерпел крушение пассажирский самолет
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БАНГКОК, 12 июн — РИА Новости. В индийском штате Гуджарат, предположительно, потерпел крушение пассажирский самолет, пишут местные СМИ.
Что предварительно известно:
- вероятно, речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India;
- судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
© Flightradar24/XПоследний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
© Flightradar24/X
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
- самолет потерпел крушение спустя несколько секунд после взлета;
- он упал в жилом районе у аэропорта Ахмадабада;
© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
- на борту могли находиться 242 человека;
- это 12 членов экипажа и 232 пассажира;
- на кадрах с места происшествия видно густой дым;
- пока неизвестно, есть ли погибшие.
© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии