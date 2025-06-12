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В Индии потерпел крушение пассажирский самолет - РИА Новости, 12.06.2025
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11:45 12.06.2025 (обновлено: 12:09 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/samolet-2022455493.html
В Индии потерпел крушение пассажирский самолет
В Индии потерпел крушение пассажирский самолет - РИА Новости, 12.06.2025
В Индии потерпел крушение пассажирский самолет
В индийском штате Гуджарат, предположительно, потерпел крушение пассажирский самолет, пишут местные СМИ. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:45:00+03:00
2025-06-12T12:09:00+03:00
индия
в мире
лондон
гуджарат
air india
ахмадабад
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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БАНГКОК, 12 июн — РИА Новости. В индийском штате Гуджарат, предположительно, потерпел крушение пассажирский самолет, пишут местные СМИ.Что предварительно известно:
индия
лондон
гуджарат
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РИА Новости
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Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии
Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии.
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индия, в мире, лондон, гуджарат, air india, ахмадабад, крушение пассажирского самолета в гуджарате
Индия, В мире, Лондон, Гуджарат, Air India, Ахмадабад, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
В Индии потерпел крушение пассажирский самолет

У аэропорта Ахмедабада в Индии потерпел крушение пассажирский самолет

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БАНГКОК, 12 июн — РИА Новости. В индийском штате Гуджарат, предположительно, потерпел крушение пассажирский самолет, пишут местные СМИ.
Что предварительно известно:
  • вероятно, речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India;
  • судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
© Flightradar24/XПоследний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Flightradar24/X
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
  • самолет потерпел крушение спустя несколько секунд после взлета;
  • он упал в жилом районе у аэропорта Ахмадабада;
© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
  • на борту могли находиться 242 человека;
  • это 12 членов экипажа и 232 пассажира;
  • на кадрах с места происшествия видно густой дым;
  • пока неизвестно, есть ли погибшие.
© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
 
ИндияВ миреЛондонГуджаратAir IndiaАхмадабадКрушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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