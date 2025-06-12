https://ria.ru/20250612/rzhd-2022515455.html
РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения
РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения - РИА Новости, 12.06.2025
РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения
Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, сообщила компания. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:22:00+03:00
2025-06-12T16:22:00+03:00
2025-06-12T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, сообщила компания.Ранее компания сообщала, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, в течение дня были возможны перебои, но кассы на станциях и вокзалах работают штатно."Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание", - говорится в Telegram-канале РЖД.
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ржд, россия, общество
РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения
РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения после DDoS-атаки