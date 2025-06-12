В США увидели важную деталь в поздравлении россиян от Рубио
Bloomberg: поздравление россиян от Рубио говорит о сдвиге в отношениях
© Getty Images / Anadolu/Nathan PosnerГоссекретарь США Марко Рубио
© Getty Images / Anadolu/Nathan Posner
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Поздравление с Днем России от высшего американского чиновника говорит о сдвиге в отношениях между странами, пишет Bloomberg.
"Заявление Рубио (госсекретарь США - Прим.ред) знаменует собой разрыв с политикой предыдущей администрации, которая с начала полномасштабного конфликта воздерживалась от поздравления с Днем России", — говорится в публикации.
В статье напоминают, что в прошлом году 12 июня США воспользовались случаем, чтобы объявить о новом раунде санкций против России.
В четверг госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами.
"Заявление Рубио (госсекретарь США - Прим.ред) знаменует собой разрыв с политикой предыдущей администрации, которая с начала полномасштабного конфликта воздерживалась от поздравления с Днем России", — говорится в публикации.
В статье напоминают, что в прошлом году 12 июня США воспользовались случаем, чтобы объявить о новом раунде санкций против России.
В четверг госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами.
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