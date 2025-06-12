Рейтинг@Mail.ru
В США увидели важную деталь в поздравлении россиян от Рубио - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/rubio-2022520789.html
В США увидели важную деталь в поздравлении россиян от Рубио
В США увидели важную деталь в поздравлении россиян от Рубио - РИА Новости, 12.06.2025
В США увидели важную деталь в поздравлении россиян от Рубио
Поздравление с Днем России от высшего американского чиновника говорит о сдвиге в отношениях между странами, пишет Bloomberg. "Заявление Рубио (госсекретарь США... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:58:00+03:00
2025-06-12T16:58:00+03:00
в мире
марко рубио
россия
сша
день россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019182316_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1853fd837accad89f745243404d03e89.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Поздравление с Днем России от высшего американского чиновника говорит о сдвиге в отношениях между странами, пишет Bloomberg. "Заявление Рубио (госсекретарь США - Прим.ред) знаменует собой разрыв с политикой предыдущей администрации, которая с начала полномасштабного конфликта воздерживалась от поздравления с Днем России", — говорится в публикации. В статье напоминают, что в прошлом году 12 июня США воспользовались случаем, чтобы объявить о новом раунде санкций против России. В четверг госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019182316_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_5f6bd3c839a03623c319797141f87394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марко рубио, россия, сша, день россии
В мире, Марко Рубио, Россия, США, День России
В США увидели важную деталь в поздравлении россиян от Рубио

Bloomberg: поздравление россиян от Рубио говорит о сдвиге в отношениях

© Getty Images / Anadolu/Nathan PosnerГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Nathan Posner
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Поздравление с Днем России от высшего американского чиновника говорит о сдвиге в отношениях между странами, пишет Bloomberg.

"Заявление Рубио (госсекретарь США - Прим.ред) знаменует собой разрыв с политикой предыдущей администрации, которая с начала полномасштабного конфликта воздерживалась от поздравления с Днем России", — говорится в публикации.

В статье напоминают, что в прошлом году 12 июня США воспользовались случаем, чтобы объявить о новом раунде санкций против России.

В четверг госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами.
Люди с флагами России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День России
Вчера, 01:27
 
В миреМарко РубиоРоссияСШАДень России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала