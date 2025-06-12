https://ria.ru/20250612/rubio-2022520789.html

В США увидели важную деталь в поздравлении россиян от Рубио

В США увидели важную деталь в поздравлении россиян от Рубио - РИА Новости, 12.06.2025

В США увидели важную деталь в поздравлении россиян от Рубио

Поздравление с Днем России от высшего американского чиновника говорит о сдвиге в отношениях между странами, пишет Bloomberg. "Заявление Рубио (госсекретарь США... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:58:00+03:00

2025-06-12T16:58:00+03:00

2025-06-12T16:58:00+03:00

в мире

марко рубио

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Поздравление с Днем России от высшего американского чиновника говорит о сдвиге в отношениях между странами, пишет Bloomberg. "Заявление Рубио (госсекретарь США - Прим.ред) знаменует собой разрыв с политикой предыдущей администрации, которая с начала полномасштабного конфликта воздерживалась от поздравления с Днем России", — говорится в публикации. В статье напоминают, что в прошлом году 12 июня США воспользовались случаем, чтобы объявить о новом раунде санкций против России. В четверг госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html

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