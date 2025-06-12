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Рубио поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2025
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07:40 12.06.2025 (обновлено: 09:08 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/rubio-2022424219.html
Рубио поздравил россиян с праздником
Рубио поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2025
Рубио поздравил россиян с праздником
Госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с Днем России, сообщило американское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:40:00+03:00
2025-06-12T09:08:00+03:00
россия
украина
государственный департамент сша
в мире
день россии
марко рубио
сша
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с Днем России, сообщило американское внешнеполитическое ведомство."От лица американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему", — говорится в заявлении.Также Рубио:Поздравления из-за рубежа
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
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Рубио поздравил россиян с праздником

Госсекретарь Рубио поздравил россиян с Днем России

© Getty Images / John McDonnellГоссекретарь Марко Рубио
Госсекретарь Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / John McDonnell
Госсекретарь Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с Днем России, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
"От лица американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему", — говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День и вечность России
08:00
Также Рубио:
  • подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом;
  • выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между США и Россией.

День России ввели 11 июня 1992 года. В 1994-м он получил статус государственного и стал называться Днем принятия Декларации о госсуверенитете. Его переименовали в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса.

Люди с флагами России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День России
01:27

Поздравления из-за рубежа

  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень отношений с Россией, что соответствует духу стратегического партнерства.
  • Лидер Республики Сербской Милорад Додик подчеркнул, что День России символизирует свободу, независимость и единство русского народа.
  • Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил россиян с праздником накануне во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.
Здание правительства Республики Армения - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Армении отметили День России
Вчера, 22:48
 
РоссияУкраинаГосударственный департамент СШАВ миреДень РоссииМарко РубиоСШАКасым-Жомарт ТокаевМилорад Додик
 
 
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