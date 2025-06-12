Рубио поздравил россиян с праздником
Госсекретарь Рубио поздравил россиян с Днем России
© Getty Images / John McDonnellГоссекретарь Марко Рубио
© Getty Images / John McDonnell
Госсекретарь Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с Днем России, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
"От лица американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему", — говорится в заявлении.
Также Рубио:
- подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом;
- выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между США и Россией.
День России ввели 11 июня 1992 года. В 1994-м он получил статус государственного и стал называться Днем принятия Декларации о госсуверенитете. Его переименовали в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса.
День России
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Поздравления из-за рубежа
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень отношений с Россией, что соответствует духу стратегического партнерства.
- Лидер Республики Сербской Милорад Додик подчеркнул, что День России символизирует свободу, независимость и единство русского народа.
- Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил россиян с праздником накануне во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.
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