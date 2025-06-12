https://ria.ru/20250612/rossiya-2022524665.html

Песков прокомментировал поздравления от Рубио с Днем России

Песков прокомментировал поздравления от Рубио с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025

Песков прокомментировал поздравления от Рубио с Днем России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:27:00+03:00

2025-06-12T17:27:00+03:00

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россия

день россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России.В четверг госдеп США сообщил, что Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной."Это очень позитивная новость", - сказал Песков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя поздравление Рубио.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

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Ольга Фомченкова

россия, день россии, дмитрий песков, марко рубио, в мире