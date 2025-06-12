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Песков прокомментировал поздравления от Рубио с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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17:27 12.06.2025 (обновлено: 17:40 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022524665.html
Песков прокомментировал поздравления от Рубио с Днем России
Песков прокомментировал поздравления от Рубио с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Песков прокомментировал поздравления от Рубио с Днем России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. РИА Новости, 12.06.2025
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2025-06-12T17:40:00+03:00
россия
день россии
дмитрий песков
марко рубио
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России.В четверг госдеп США сообщил, что Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной."Это очень позитивная новость", - сказал Песков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя поздравление Рубио.
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россия, день россии, дмитрий песков, марко рубио, в мире
Россия, День России, Дмитрий Песков, Марко Рубио, В мире
Песков прокомментировал поздравления от Рубио с Днем России

Песков назвал поздравления от Рубио с Днем России очень позитивной новостью

© Getty Images / Kevin DietschГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России.
В четверг госдеп США сообщил, что Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной.
"Это очень позитивная новость", - сказал Песков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя поздравление Рубио.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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