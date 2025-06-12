https://ria.ru/20250612/rossiya-2022416465.html

Президент Туркмении поздравил россиян с Днем России

Президент Туркмении поздравил россиян с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025

Президент Туркмении поздравил россиян с Днем России

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и весь... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:49:00+03:00

2025-06-12T05:49:00+03:00

2025-06-12T05:52:00+03:00

россия

туркмения

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сердар бердымухамедов

владимир путин

михаил мишустин

день россии

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АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и весь российский народ с Днем России, отметив, что Ашхабад придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Туркменистан придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией", - приводятся слова Бердымухамедова в публикации. Бердымухамедов также выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям. Президент Туркмении пожелал Путину и Мишустину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России - благополучия и процветания.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022403647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, туркмения, ашхабад, сердар бердымухамедов , владимир путин, михаил мишустин, день россии, в мире