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Президент Туркмении поздравил россиян с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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05:49 12.06.2025 (обновлено: 05:52 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022416465.html
Президент Туркмении поздравил россиян с Днем России
Президент Туркмении поздравил россиян с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Президент Туркмении поздравил россиян с Днем России
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и весь... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:49:00+03:00
2025-06-12T05:52:00+03:00
россия
туркмения
ашхабад
сердар бердымухамедов
владимир путин
михаил мишустин
день россии
в мире
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АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и весь российский народ с Днем России, отметив, что Ашхабад придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Туркменистан придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией", - приводятся слова Бердымухамедова в публикации. Бердымухамедов также выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям. Президент Туркмении пожелал Путину и Мишустину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России - благополучия и процветания.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022403647.html
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россия, туркмения, ашхабад, сердар бердымухамедов , владимир путин, михаил мишустин, день россии, в мире
Россия, Туркмения, Ашхабад, Сердар Бердымухамедов , Владимир Путин, Михаил Мишустин, День России, В мире
Президент Туркмении поздравил россиян с Днем России

Президент Туркмении поздравил Путина, Мишустина и всех россиян с Днем России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и весь российский народ с Днем России, отметив, что Ашхабад придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Туркменистан придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией", - приводятся слова Бердымухамедова в публикации.
Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Султан Омана поздравил Путина с Днем России
01:50
Бердымухамедов также выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям.
Президент Туркмении пожелал Путину и Мишустину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России - благополучия и процветания.
Люди с флагами России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День России
01:27
 
РоссияТуркменияАшхабадСердар БердымухамедовВладимир ПутинМихаил МишустинДень РоссииВ мире
 
 
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