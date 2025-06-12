https://ria.ru/20250612/rossiya-2022403647.html
Султан Омана поздравил Путина с Днем России
Султан Омана поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Султан Омана поздравил Путина с Днем России
Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России, сообщило агентство новостей Омана ONA. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:50:00+03:00
2025-06-12T01:50:00+03:00
2025-06-12T01:50:00+03:00
россия
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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России, сообщило агентство новостей Омана ONA. "Его Величество султан Хейсам бен Тарик Аль Саид направил поздравительную телеграмму его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России. В телеграмме содержались наилучшие пожелания его величества султана президенту России и ее дружественному народу, а также пожелания дальнейшего прогресса этой стране", - передает агентство содержание послания.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия, Оман, Хейсам бен Тарик Аль Саид, Владимир Путин, В мире, День России
Султан Омана поздравил Путина с Днем России
Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид поздравил Путина с Днем России