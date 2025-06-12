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Султан Омана поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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01:50 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022403647.html
Султан Омана поздравил Путина с Днем России
Султан Омана поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Султан Омана поздравил Путина с Днем России
Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России, сообщило агентство новостей Омана ONA. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:50:00+03:00
2025-06-12T01:50:00+03:00
россия
оман
хейсам бен тарик аль саид
владимир путин
в мире
день россии
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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России, сообщило агентство новостей Омана ONA. "Его Величество султан Хейсам бен Тарик Аль Саид направил поздравительную телеграмму его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России. В телеграмме содержались наилучшие пожелания его величества султана президенту России и ее дружественному народу, а также пожелания дальнейшего прогресса этой стране", - передает агентство содержание послания.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
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Россия, Оман, Хейсам бен Тарик Аль Саид, Владимир Путин, В мире, День России
Султан Омана поздравил Путина с Днем России

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид поздравил Путина с Днем России

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeСултан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид
Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид. Архивное фото
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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России, сообщило агентство новостей Омана ONA.
"Его Величество султан Хейсам бен Тарик Аль Саид направил поздравительную телеграмму его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России. В телеграмме содержались наилучшие пожелания его величества султана президенту России и ее дружественному народу, а также пожелания дальнейшего прогресса этой стране", - передает агентство содержание послания.
Люди с флагами России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День России
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РоссияОманХейсам бен Тарик Аль СаидВладимир ПутинВ миреДень России
 
 
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