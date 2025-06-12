https://ria.ru/20250612/rossiya-2022395802.html
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, с ее борта поздравили соотечественников с Днем России и отметили, что Родина - это... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:12:00+03:00
2025-06-12T00:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, с ее борта поздравили соотечественников с Днем России и отметили, что Родина - это место силы, а все граждане страны развивают ее на основе общих духовных ценностей, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос". "Дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, поздравляем вас с Днем России - праздником, который объединяет весь наш многонациональный народ! Все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране, гордость за нее, ее историю и великие свершения", - сказал Рыжиков. По словам Зубрицкого, Родина - это не просто место, где родился и живет человек, а место силы, где гражданин сердцем чувствует связь с прошлым и строит будущее для своих детей. "Вместе мы развиваем нашу страну, делаем ее лучше на основе общих духовых ценностей и нравственных устоев. Россия – уникальное государство, где веками рядом живут люди различных культур, и в этом наша сила", - добавил он. Песков, в свою очередь, заявил. Что "любовь к своей стране" - это не просто слова. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны деды живущих сейчас россиян сражались за Родину, а сегодня российские воины вновь защищают Россию и ее интересы. "Мы всегда преодолеваем самые тяжелые испытания вместе. И так будет всегда, потому что в основе нашего единства - преданность Отчизне!" - сказал он.
https://ria.ru/20250509/kosmonavty-2015892197.html
https://ria.ru/20250601/prazdnik-1869240397.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, космос - риа наука, россия, роскосмос, день россии
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос, День России
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Российские космонавты: вместе развиваем Россию на основе общих ценностей
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, с ее борта поздравили соотечественников с Днем России и отметили, что Родина - это место силы, а все граждане страны развивают ее на основе общих духовных ценностей, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос".
"Дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса
" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, поздравляем вас с Днем России
- праздником, который объединяет весь наш многонациональный народ! Все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране, гордость за нее, ее историю и великие свершения", - сказал Рыжиков.
По словам Зубрицкого, Родина - это не просто место, где родился и живет человек, а место силы, где гражданин сердцем чувствует связь с прошлым и строит будущее для своих детей.
"Вместе мы развиваем нашу страну, делаем ее лучше на основе общих духовых ценностей и нравственных устоев. Россия – уникальное государство, где веками рядом живут люди различных культур, и в этом наша сила", - добавил он.
Песков, в свою очередь, заявил. Что "любовь к своей стране" - это не просто слова. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны деды живущих сейчас россиян сражались за Родину, а сегодня российские воины вновь защищают Россию и ее интересы.
"Мы всегда преодолеваем самые тяжелые испытания вместе. И так будет всегда, потому что в основе нашего единства - преданность Отчизне!" - сказал он.