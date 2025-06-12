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Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из плена - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 12.06.2025 (обновлено: 12:01 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/rossija-2022435442.html
Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из плена
Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из плена - РИА Новости, 12.06.2025
Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из плена
Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из украинского плена. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:35:00+03:00
2025-06-12T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир мединский
безопасность
вооруженные силы рф
москва
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из украинского плена."Дома лучше. Как бы оно ни было, мы заберем эту победу, какой бы она ни была ценой", — сказал боец в видеоролике, опубликованном помощником президента Владимиром Мединским.С 23 по 25 мая Москва и Киев провели обмен пленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
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россия, киев, украина, владимир мединский, безопасность, вооруженные силы рф, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Мединский, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Москва, В мире
Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из плена

Вернувшийся из плена военный уверен в победе России в спецоперации любой ценой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне спецоперации
Военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из украинского плена.
"Дома лучше. Как бы оно ни было, мы заберем эту победу, какой бы она ни была ценой", — сказал боец в видеоролике, опубликованном помощником президента Владимиром Мединским.
С 23 по 25 мая Москва и Киев провели обмен пленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир МединскийБезопасностьВооруженные силы РФМоскваВ мире
 
 
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