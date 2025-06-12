https://ria.ru/20250612/rossija-2022435442.html

Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из плена

Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из плена - РИА Новости, 12.06.2025

Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из плена

Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из украинского плена. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:35:00+03:00

2025-06-12T09:35:00+03:00

2025-06-12T12:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

владимир мединский

безопасность

вооруженные силы рф

москва

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из украинского плена."Дома лучше. Как бы оно ни было, мы заберем эту победу, какой бы она ни была ценой", — сказал боец в видеоролике, опубликованном помощником президента Владимиром Мединским.С 23 по 25 мая Москва и Киев провели обмен пленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, украина, владимир мединский, безопасность, вооруженные силы рф, москва, в мире