https://ria.ru/20250612/rossija-2022395635.html

В России начались длинные праздничные выходные

В России начались длинные праздничные выходные - РИА Новости, 12.06.2025

В России начались длинные праздничные выходные

Длинные праздничные выходные начинаются в России и продлятся четыре дня - с 12 по 15 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T00:11:00+03:00

2025-06-12T00:11:00+03:00

2025-06-12T00:11:00+03:00

общество

россия

татьяна подольская

день россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952396663_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3ccdc00744c847a68ab56bc89b615065.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Длинные праздничные выходные начинаются в России и продлятся четыре дня - с 12 по 15 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные с 12 по 15 июня", - сказала Подольская. В четверг, 12 июня, отмечается День России, который является официальным государственным выходным днем, а пятница, 13-е, будет выходной благодаря переносу с 8 марта. Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

https://ria.ru/20250610/iyun-1866411376.html

https://ria.ru/20250610/moskva-2022075548.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, татьяна подольская, день россии