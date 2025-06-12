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В России начались длинные праздничные выходные - РИА Новости, 12.06.2025
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00:11 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/rossija-2022395635.html
В России начались длинные праздничные выходные
В России начались длинные праздничные выходные - РИА Новости, 12.06.2025
В России начались длинные праздничные выходные
Длинные праздничные выходные начинаются в России и продлятся четыре дня - с 12 по 15 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 12.06.2025
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общество
россия
татьяна подольская
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Длинные праздничные выходные начинаются в России и продлятся четыре дня - с 12 по 15 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные с 12 по 15 июня", - сказала Подольская. В четверг, 12 июня, отмечается День России, который является официальным государственным выходным днем, а пятница, 13-е, будет выходной благодаря переносу с 8 марта. Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
https://ria.ru/20250610/iyun-1866411376.html
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общество, россия, татьяна подольская, день россии
Общество, Россия, Татьяна Подольская, День России
В России начались длинные праздничные выходные

Длинные праздничные выходные в России продлятся с 12 по 15 июня

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЦеремония подъема Государственного флага РФ у Музея Победы на Поклонной горе
Церемония подъема Государственного флага РФ у Музея Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Церемония подъема Государственного флага РФ у Музея Победы на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Длинные праздничные выходные начинаются в России и продлятся четыре дня - с 12 по 15 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные с 12 по 15 июня", - сказала Подольская.
Календарь праздников — 2025. Июнь
Как отдыхаем в июне 2025 — праздники и выходные дни в России
10 июня, 18:42
В четверг, 12 июня, отмечается День России, который является официальным государственным выходным днем, а пятница, 13-е, будет выходной благодаря переносу с 8 марта.
Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
Празднование Дня России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Москве в День России пройдет более 460 мероприятий
10 июня, 17:37
 
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