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Авиакомпания iFly выполнила первый рейс из Москвы в Сухум

Авиакомпания iFly выполнила первый рейс из Москвы в Сухум - РИА Новости, 12.06.2025

Авиакомпания iFly выполнила первый рейс из Москвы в Сухум

Авиакомпания iFly ("Айфлай") выполнила первый рейс по маршруту Москва – Сухум, это первый с советских времен полет в Абхазию на широкофюзеляжном лайнере,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:01:00+03:00

2025-06-12T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Авиакомпания iFly ("Айфлай") выполнила первый рейс по маршруту Москва – Сухум, это первый с советских времен полет в Абхазию на широкофюзеляжном лайнере, сообщает пресс-служба Минтранса России. "Рейс авиакомпании "АЙ ФЛАЙ" из Москвы сегодня приземлился в Сухуме. Билетов теперь больше — в салоне эконом-класса могут разместиться до 362 пассажиров. Сначала рейсы будут выполняться один раз в день, а с 29 июня — два раза в день", - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика, частота рейсов будет постепенно увеличиваться и "к июлю будет доведена до 11 рейсов в неделю". Отмечается, что полеты по этому направлению будут осуществляться также на широкофюзеляжных Airbus 330-200, время в пути составит около 4 часов. В iFly уточнили, что открытие этого направления играет важное значение в развитии транспортной доступности черноморских курортов для жителей России, а также позволит в полной мере реализовать высокий туристический потенциал Абхазии. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией о реконструкции объекта. Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновили 1 мая 2025 года после более чем 30-летнего перерыва, первый рейс проследовал по маршруту Москва – Сухум – Москва. В настоящее время в Абхазию есть авиарейсы и из Нижнего Новгорода, прорабатываются возможности запуска рейсов из Коми, Пермского края, Оренбургской и Тюменской областей.

https://ria.ru/20250608/strany-2021607519.html

https://ria.ru/20250608/abkhaziya-2021603222.html

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абхазия, москва, сухум, ifly, в мире