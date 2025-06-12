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Умер ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 12.06.2025 (обновлено: 17:18 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/rebenok-2022496526.html
Умер ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгородской области
Умер ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2025
Умер ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгородской области
Двухлетний ребенок, получивший ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области, умер в больнице, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:59:00+03:00
2025-06-12T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 июн — РИА Новости. Двухлетний ребенок, получивший ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области, умер в больнице, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, мальчик поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. В врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Гладков выразил соболезнования родным погибшего.Что известно об атаке дрона ВСУ
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240814/lisichansk-1966114053.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
Умер ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгородской области

Умер ребенок, пострадавший при атаке ВСУ в Борисовке Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области
Последствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
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БЕЛГОРОД, 12 июн — РИА Новости. Двухлетний ребенок, получивший ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области, умер в больнице, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка", — написал он в Telegram-канале.
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По словам губернатора, мальчик поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. В врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь.
Гладков выразил соболезнования родным погибшего.

Что известно об атаке дрона ВСУ

  • Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в поселке Борисовка.
  • Пострадали трое мирных жителей — двухлетний мальчик и двое взрослых.
  • Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, его бабушка — минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки.
  • Пострадавших доставили в больницу.
  • Третий раненый — мужчина, с контузией и баротравмой. Он самостоятельно обратился к медикам.
  • В доме повреждения получили фасад и остекление.
  • Осколками посекло легковой автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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