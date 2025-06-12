https://ria.ru/20250612/rebenok-2022496526.html

Умер ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгородской области

Умер ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2025

Умер ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгородской области

Двухлетний ребенок, получивший ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области, умер в больнице, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T14:59:00+03:00

2025-06-12T14:59:00+03:00

2025-06-12T17:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 июн — РИА Новости. Двухлетний ребенок, получивший ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области, умер в больнице, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, мальчик поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. В врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Гладков выразил соболезнования родным погибшего.Что известно об атаке дрона ВСУ

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240814/lisichansk-1966114053.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков