Умер ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по Белгородской области
Умер ребенок, пострадавший при атаке ВСУ в Борисовке Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 12 июн — РИА Новости. Двухлетний ребенок, получивший ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области, умер в больнице, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка", — написал он в Telegram-канале.
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По словам губернатора, мальчик поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. В врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь.
Гладков выразил соболезнования родным погибшего.
Что известно об атаке дрона ВСУ
- Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в поселке Борисовка.
- Пострадали трое мирных жителей — двухлетний мальчик и двое взрослых.
- Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, его бабушка — минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки.
- Пострадавших доставили в больницу.
- Третий раненый — мужчина, с контузией и баротравмой. Он самостоятельно обратился к медикам.
- В доме повреждения получили фасад и остекление.
- Осколками посекло легковой автомобиль.
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