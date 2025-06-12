https://ria.ru/20250612/pvo-2022544982.html

Силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи ракет западного производства с начала СВО

Силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи ракет западного производства с начала СВО - РИА Новости, 12.06.2025

Силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи ракет западного производства с начала СВО

Силы ПВО России с начала спецоперации уничтожили 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного производства, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:19:00+03:00

2025-06-12T20:19:00+03:00

2025-06-12T20:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Силы ПВО России с начала спецоперации уничтожили 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного производства, сообщил президент России Владимир Путин."Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи – это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

https://ria.ru/20250612/putin-2022543525.html

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безопасность, россия, владимир путин