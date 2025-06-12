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Силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи ракет западного производства с начала СВО - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 12.06.2025 (обновлено: 20:29 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/pvo-2022544982.html
Силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи ракет западного производства с начала СВО
Силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи ракет западного производства с начала СВО - РИА Новости, 12.06.2025
Силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи ракет западного производства с начала СВО
Силы ПВО России с начала спецоперации уничтожили 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного производства, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:19:00+03:00
2025-06-12T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Силы ПВО России с начала спецоперации уничтожили 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного производства, сообщил президент России Владимир Путин."Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи – это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
https://ria.ru/20250612/putin-2022543525.html
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи ракет западного производства с начала СВО

Путин: силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи ракет западного производства с начала СВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Силы ПВО России с начала спецоперации уничтожили 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного производства, сообщил президент России Владимир Путин.
"Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи – это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства", - сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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