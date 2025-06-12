https://ria.ru/20250612/pvo-2022480259.html
Российская ПВО сбила 260 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила 260 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
Российская ПВО сбила 260 украинских беспилотников за сутки
Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 260 украинских беспилотников, в том числе 62 аппарата вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:21:00+03:00
2025-06-12T13:21:00+03:00
2025-06-12T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 260 украинских беспилотников, в том числе 62 аппарата вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 62 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, как указали в ведомстве, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, цехам производства и местам беспилотников, складам безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, США
Российская ПВО сбила 260 украинских беспилотников за сутки
МО РФ: ПВО сбила за сутки 260 беспилотников ВСУ, в том числе 62 вне зоны СВО