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Российская ПВО сбила 260 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/pvo-2022480259.html
Российская ПВО сбила 260 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила 260 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
Российская ПВО сбила 260 украинских беспилотников за сутки
Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 260 украинских беспилотников, в том числе 62 аппарата вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:21:00+03:00
2025-06-12T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 260 украинских беспилотников, в том числе 62 аппарата вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 62 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, как указали в ведомстве, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, цехам производства и местам беспилотников, складам безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, США
Российская ПВО сбила 260 украинских беспилотников за сутки

МО РФ: ПВО сбила за сутки 260 беспилотников ВСУ, в том числе 62 вне зоны СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ПВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ПВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ПВО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 260 украинских беспилотников, в том числе 62 аппарата вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 62 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, как указали в ведомстве, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, цехам производства и местам беспилотников, складам безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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