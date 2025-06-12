https://ria.ru/20250612/pvo-2022398206.html

Силы ПВО за вечер уничтожили 44 украинских беспилотника

Силы ПВО за вечер уничтожили 44 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.06.2025

Силы ПВО за вечер уничтожили 44 украинских беспилотника

Военные сбили еще 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T00:41:00+03:00

2025-06-12T00:41:00+03:00

2025-06-12T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Военные сбили еще 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ."С 21.00 11 июня до 00.00 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.В том числе:ВСУ практически ежедневно наносят атаки по различным регионам России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)