https://ria.ru/20250612/pvo-2022398206.html
Силы ПВО за вечер уничтожили 44 украинских беспилотника
Силы ПВО за вечер уничтожили 44 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.06.2025
Силы ПВО за вечер уничтожили 44 украинских беспилотника
Военные сбили еще 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:41:00+03:00
2025-06-12T00:41:00+03:00
2025-06-12T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Военные сбили еще 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ."С 21.00 11 июня до 00.00 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.В том числе:ВСУ практически ежедневно наносят атаки по различным регионам России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за вечер уничтожили 44 украинских беспилотника
Российские силы ПВО за три часа уничтожили 44 украинских беспилотника