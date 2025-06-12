https://ria.ru/20250612/pvo-2022396492.html

В Запорожской области сбили несколько украинских БПЛА

В Запорожской области сбили несколько украинских БПЛА - РИА Новости, 12.06.2025

В Запорожской области сбили несколько украинских БПЛА

БПЛА ударного типа сбиты над Акимовкой, Мелитополем и Токмаком, противник пытается бить по гражданской инфраструктуре Запорожской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T00:21:00+03:00

2025-06-12T00:21:00+03:00

2025-06-12T00:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

евгений балицкий

мелитополь

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. БПЛА ударного типа сбиты над Акимовкой, Мелитополем и Токмаком, противник пытается бить по гражданской инфраструктуре Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Противник совершает попытки ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. ПВО работает, сбиты БПЛА ударного типа над Акимовкой, Мелитополем, Токмаком", - написал он.Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, также не снимать работу систем ПВО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

мелитополь

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Дарья Буймова

запорожская область, безопасность, евгений балицкий, мелитополь