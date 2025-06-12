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В Запорожской области сбили несколько украинских БПЛА
В Запорожской области сбили несколько украинских БПЛА - РИА Новости, 12.06.2025
В Запорожской области сбили несколько украинских БПЛА
БПЛА ударного типа сбиты над Акимовкой, Мелитополем и Токмаком, противник пытается бить по гражданской инфраструктуре Запорожской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:21:00+03:00
2025-06-12T00:21:00+03:00
2025-06-12T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
евгений балицкий
мелитополь
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. БПЛА ударного типа сбиты над Акимовкой, Мелитополем и Токмаком, противник пытается бить по гражданской инфраструктуре Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Противник совершает попытки ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. ПВО работает, сбиты БПЛА ударного типа над Акимовкой, Мелитополем, Токмаком", - написал он.Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, также не снимать работу систем ПВО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, безопасность, евгений балицкий, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Евгений Балицкий, Мелитополь
В Запорожской области сбили несколько украинских БПЛА
Над Акимовкой, Мелитополем и Токмаком сбили украинские БПЛА ударного типа