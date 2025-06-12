https://ria.ru/20250612/pvo--2022466870.html

ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской и Курской областями

ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 12.06.2025

ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской и Курской областями

Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:31:00+03:00

2025-06-12T12:31:00+03:00

2025-06-12T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "12 июня т.г. в период с 8.40 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область