https://ria.ru/20250612/pvo--2022466870.html
ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 12.06.2025
ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской и Курской областями
Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:31:00+03:00
2025-06-12T12:31:00+03:00
2025-06-12T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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белгородская область
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "12 июня т.г. в период с 8.40 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской и Курской областями
МО РФ: ПВО сбила 3 украинских дрона над Белгородской и Курской областями