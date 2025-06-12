https://ria.ru/20250612/putin-2022544768.html

Путин призвал завершить формирование группировки космических аппаратов

Путин призвал завершить формирование группировки космических аппаратов - РИА Новости, 12.06.2025

Путин призвал завершить формирование группировки космических аппаратов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:17:00+03:00

2025-06-12T20:17:00+03:00

2025-06-12T21:00:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения."Важным направлением работы остается развитие космических войск. Необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени", - сказал глава государства в ходе совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

https://ria.ru/20250612/putin-2022544226.html

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россия, владимир путин, безопасность, космос - риа наука