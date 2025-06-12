https://ria.ru/20250612/putin-2022544768.html
Путин призвал завершить формирование группировки космических аппаратов
Путин призвал завершить формирование группировки космических аппаратов - РИА Новости, 12.06.2025
Путин призвал завершить формирование группировки космических аппаратов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:17:00+03:00
2025-06-12T20:17:00+03:00
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россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения."Важным направлением работы остается развитие космических войск. Необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени", - сказал глава государства в ходе совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.
https://ria.ru/20250612/putin-2022544226.html
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россия, владимир путин, безопасность, космос - риа наука
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Космос - РИА Наука
Путин призвал завершить формирование группировки космических аппаратов
Путин призвал вовремя завершить формирование группировки космических аппаратов