https://ria.ru/20250612/putin-2022544314.html

Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск

Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск - РИА Новости, 12.06.2025

Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск

Президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы. Глава государства обсудил вопросы совершенствования сил... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:15:00+03:00

2025-06-12T20:15:00+03:00

2025-06-12T21:50:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

пво вс россии

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы. Глава государства обсудил вопросы совершенствования сил противовоздушной обороны, космических систем и беспилотников. Основные заявления — в материале РИА Новости.Противовоздушная оборона"Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно. Не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются. <…> И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящим от них угрозам имеет исключительное значение".Беспилотные войска"Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск".Космические войска"Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов".Накануне Путин провел первое совещание по госпрограмме вооружений. Он подчеркнул, что акцент в ней должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения.

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https://ria.ru/20250531/rossiya-2020049591.html

https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html

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Путин на совещании по развитию ПВО, дронов и космических войск Путин на совещании по развитию ПВО, дронов и космических войск. 2025-06-12T20:15 true PT1M04S

Путин о создании нового рода войск Путин о создании нового рода войск. 2025-06-12T20:15 true PT0M34S

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Ольга Тузова

владимир путин, россия, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), пво вс россии