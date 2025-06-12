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Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск - РИА Новости, 12.06.2025
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20:15 12.06.2025 (обновлено: 21:50 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022544314.html
Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск
Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск - РИА Новости, 12.06.2025
Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск
Президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы. Глава государства обсудил вопросы совершенствования сил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:15:00+03:00
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владимир путин
россия
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
пво вс россии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы. Глава государства обсудил вопросы совершенствования сил противовоздушной обороны, космических систем и беспилотников. Основные заявления — в материале РИА Новости.Противовоздушная оборона&quot;Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно. Не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются. &lt;…&gt; И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящим от них угрозам имеет исключительное значение&quot;.Беспилотные войска&quot;Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск&quot;.Космические войска&quot;Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов&quot;.Накануне Путин провел первое совещание по госпрограмме вооружений. Он подчеркнул, что акцент в ней должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения.
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Путин на совещании по развитию ПВО, дронов и космических войск
Путин на совещании по развитию ПВО, дронов и космических войск.
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Путин о создании нового рода войск
Путин о создании нового рода войск.
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владимир путин, россия, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), пво вс россии
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), ПВО ВС России

Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы. Глава государства обсудил вопросы совершенствования сил противовоздушной обороны, космических систем и беспилотников. Основные заявления — в материале РИА Новости.

Противовоздушная оборона

  • С начала специальной военной операции силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты.
  • Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели независимо от их вида.
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  • Особенно актуальное направление — борьба с различными типами беспилотников, здесь требуются новые подходы и нестандартные решения.
«

"Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно. Не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются. <…> И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящим от них угрозам имеет исключительное значение".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
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Беспилотные войска

  • Наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов.
  • Они активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности.
  • На счету наших операторов дронов до 50 процентов уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника.
  • Россия сейчас создает войска беспилотных систем как отдельный род вооруженных сил.
  • Необходимо обеспечить быстрое и качественное их развитие.
«

"Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
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Космические войска

  • Важным направлением остается развитие космических войск.
  • Требуется своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения.
«

"Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Накануне Путин провел первое совещание по госпрограмме вооружений. Он подчеркнул, что акцент в ней должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения.
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