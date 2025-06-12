Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск
Противовоздушная оборона
- С начала специальной военной операции силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты.
- Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели независимо от их вида.
- Особенно актуальное направление — борьба с различными типами беспилотников, здесь требуются новые подходы и нестандартные решения.
"Специальная военная операция показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно. Не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются. <…> И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящим от них угрозам имеет исключительное значение".
Беспилотные войска
- Наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов.
- Они активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности.
- На счету наших операторов дронов до 50 процентов уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника.
- Россия сейчас создает войска беспилотных систем как отдельный род вооруженных сил.
- Необходимо обеспечить быстрое и качественное их развитие.
"Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск".
Космические войска
- Важным направлением остается развитие космических войск.
- Требуется своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения.
"Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов".