https://ria.ru/20250612/putin-2022544003.html

Путин призвал внедрять ИИ в систему вооружений

Путин призвал внедрять ИИ в систему вооружений - РИА Новости, 12.06.2025

Путин призвал внедрять ИИ в систему вооружений

Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение перспективных технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:14:00+03:00

2025-06-12T20:14:00+03:00

2025-06-12T20:44:00+03:00

владимир путин

безопасность

технологии

россия

ии

искусственный интеллект (ии)

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022549351_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_92ad0c08976f2c1c1c7e9b059e2f8a14.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение перспективных технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин."Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов", - сказал Путин в ходе совещания по новой госпрограмме вооружений.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, безопасность, технологии, россия, ии, искусственный интеллект (ии), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)