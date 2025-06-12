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Путин призвал внедрять ИИ в систему вооружений
Путин призвал внедрять ИИ в систему вооружений - РИА Новости, 12.06.2025
Путин призвал внедрять ИИ в систему вооружений
Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение перспективных технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:14:00+03:00
2025-06-12T20:14:00+03:00
2025-06-12T20:44:00+03:00
владимир путин
безопасность
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искусственный интеллект (ии)
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение перспективных технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин."Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов", - сказал Путин в ходе совещания по новой госпрограмме вооружений.
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владимир путин, безопасность, технологии, россия, ии, искусственный интеллект (ии), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, Безопасность, Технологии, Россия, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал внедрять ИИ в систему вооружений
Путин: программа вооружений должна внедрять перспективные технологии, включая ИИ