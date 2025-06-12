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Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы дронов
Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы дронов - РИА Новости, 12.06.2025
Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы дронов
На счету операторов дронов значительная часть уничтоженной и поврежденной техники противника - до 50%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:13:00+03:00
2025-06-12T20:13:00+03:00
2025-06-12T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На счету операторов дронов значительная часть уничтоженной и поврежденной техники противника - до 50%, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника. Так, сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть - до 50% - уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника", - сказал Путин во время совещания по вопросам государственной программы вооружений.
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы дронов
Путин: на счету операторов дронов до 50% уничтоженной техники противника