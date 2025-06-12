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Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы дронов - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 12.06.2025 (обновлено: 20:28 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022543913.html
Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы дронов
Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы дронов - РИА Новости, 12.06.2025
Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы дронов
На счету операторов дронов значительная часть уничтоженной и поврежденной техники противника - до 50%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:13:00+03:00
2025-06-12T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На счету операторов дронов значительная часть уничтоженной и поврежденной техники противника - до 50%, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника. Так, сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть - до 50% - уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника", - сказал Путин во время совещания по вопросам государственной программы вооружений.
https://ria.ru/20250612/pvo-2022543435.html
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы дронов

Путин: на счету операторов дронов до 50% уничтоженной техники противника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры fpv-дронов
Операторы fpv-дронов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы fpv-дронов . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На счету операторов дронов значительная часть уничтоженной и поврежденной техники противника - до 50%, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника. Так, сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть - до 50% - уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника", - сказал Путин во время совещания по вопросам государственной программы вооружений.
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Вчера, 20:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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