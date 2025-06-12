https://ria.ru/20250612/putin-2022543184.html

Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО

Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО - РИА Новости, 12.06.2025

Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО

Президент России Владимир Путин на совещании по новой госпрограмме вооружений предложил обсудить вопросы, связанные с модернизацией ПВО, космических систем и... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:09:00+03:00

2025-06-12T20:09:00+03:00

2025-06-12T21:03:00+03:00

владимир путин

пво

россия

безопасность

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по новой госпрограмме вооружений предложил обсудить вопросы, связанные с модернизацией ПВО, космических систем и беспилотников."Сегодня, как я уже сказал, продолжим работу над проектом новой госпрограммы вооружения и заслушаем предложения по конкретным направлениям, а именно по модернизации и совершенствованию средств ПВО, космических систем, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов", - сказал он на совещании по теме госпрограммы вооружения.

https://ria.ru/20250527/taurus-2019449107.html

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2025

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владимир путин, пво, россия, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)