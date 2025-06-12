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Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО - РИА Новости, 12.06.2025
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20:09 12.06.2025 (обновлено: 21:03 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022543184.html
Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО
Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО - РИА Новости, 12.06.2025
Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО
Президент России Владимир Путин на совещании по новой госпрограмме вооружений предложил обсудить вопросы, связанные с модернизацией ПВО, космических систем и... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:09:00+03:00
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владимир путин
пво
россия
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по новой госпрограмме вооружений предложил обсудить вопросы, связанные с модернизацией ПВО, космических систем и беспилотников."Сегодня, как я уже сказал, продолжим работу над проектом новой госпрограммы вооружения и заслушаем предложения по конкретным направлениям, а именно по модернизации и совершенствованию средств ПВО, космических систем, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов", - сказал он на совещании по теме госпрограммы вооружения.
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владимир путин, пво, россия, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, ПВО, Россия, Безопасность, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО

Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО, космических систем и дронов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по новой госпрограмме вооружений предложил обсудить вопросы, связанные с модернизацией ПВО, космических систем и беспилотников.
"Сегодня, как я уже сказал, продолжим работу над проектом новой госпрограммы вооружения и заслушаем предложения по конкретным направлениям, а именно по модернизации и совершенствованию средств ПВО, космических систем, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов", - сказал он на совещании по теме госпрограммы вооружения.
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