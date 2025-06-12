https://ria.ru/20250612/putin-2022543184.html
Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО
Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО - РИА Новости, 12.06.2025
Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО
Президент России Владимир Путин на совещании по новой госпрограмме вооружений предложил обсудить вопросы, связанные с модернизацией ПВО, космических систем и... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:09:00+03:00
2025-06-12T20:09:00+03:00
2025-06-12T21:03:00+03:00
владимир путин
пво
россия
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022549351_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_92ad0c08976f2c1c1c7e9b059e2f8a14.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по новой госпрограмме вооружений предложил обсудить вопросы, связанные с модернизацией ПВО, космических систем и беспилотников."Сегодня, как я уже сказал, продолжим работу над проектом новой госпрограммы вооружения и заслушаем предложения по конкретным направлениям, а именно по модернизации и совершенствованию средств ПВО, космических систем, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов", - сказал он на совещании по теме госпрограммы вооружения.
https://ria.ru/20250527/taurus-2019449107.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022549351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62e46b1c09fc7f725f6e61c65b786cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, пво, россия, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, ПВО, Россия, Безопасность, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО
Путин предложил обсудить вопросы модернизации ПВО, космических систем и дронов