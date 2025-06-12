https://ria.ru/20250612/putin-2022523776.html
Путин исполнил мечту мальчика, поддерживающего участников СВО
Путин исполнил мечту мальчика, поддерживающего участников СВО - РИА Новости, 12.06.2025
Путин исполнил мечту мальчика, поддерживающего участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал знамя девятилетнему Максиму Осадчему из Сальска Ростовской области, который поддерживает военнослужащих на СВО и мечтал РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:17:00+03:00
2025-06-12T17:17:00+03:00
2025-06-12T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
сальск
ростовская область
владимир путин
максим осадчий
день россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Президент России Владимир Путин подписал знамя девятилетнему Максиму Осадчему из Сальска Ростовской области, который поддерживает военнослужащих на СВО и мечтал о таком подарке, рассказала РИА Новости мама мальчика Наталья Осадчая. По ее словам, в четыре года у Максима нашли онкологическое заболевание, которое сейчас находится в ремиссии. "Когда началось СВО, мы при Максиме ничего не говорили, но поскольку он очень серьезный и любознательный, сам подошел к нам, начал расспрашивать. Мы стали рассказывать ему, а он говорит: "Давай помогать", - сказала Осадчая. С тех пор они вначале своими силами, а потом и с помощью знакомых стали отправлять посылки военнослужащим. Максим при этом помогал во всем, что может делать девятилетний ребенок - плести маскировочные сети, делать сухой душ, готовить еду и фасовать посылки. По словам Осадчей, позже они вместе с Максимом купили знамя "Мы русские, с нами Бог", которое является символом Победы, и передали его в общественную организацию, занимающуюся сбором гуманитарной помощи. На знамени расписывались солдаты из различных подразделений, которые получали гуманитарную помощь. "Максим всегда хотел, чтобы знамя подписал Владимир Владимирович Путин, потому что там все войско русское, а верховного главнокомандующего не хватало", - рассказала собеседница агентства. В итоге в рамках проекта "Юности Граница" мечта Максима сбылась. "Нас пригласили в Москву на прием к заместителю министра обороны Анне Евгеньевне Цивилевой, и она нам передала наше знамя, на котором расписался Владимир Владимирович", - рассказала Осадчая. Теперь у себя дома они готовят специальный уголок, куда планируют поместить знамя, шевроны и другую атрибутику.
https://ria.ru/20241218/podarok-1990002189.html
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022510985.html
россия
сальск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сальск, ростовская область, владимир путин, максим осадчий, день россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Сальск, Ростовская область, Владимир Путин, Максим Осадчий, День России
Путин исполнил мечту мальчика, поддерживающего участников СВО
Путин подписал знамя поддерживающему бойцов СВО 9-летнему Максиму из Сальска
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Президент России Владимир Путин подписал знамя девятилетнему Максиму Осадчему из Сальска Ростовской области, который поддерживает военнослужащих на СВО и мечтал о таком подарке, рассказала РИА Новости мама мальчика Наталья Осадчая.
По ее словам, в четыре года у Максима нашли онкологическое заболевание, которое сейчас находится в ремиссии. "Когда началось СВО, мы при Максиме ничего не говорили, но поскольку он очень серьезный и любознательный, сам подошел к нам, начал расспрашивать. Мы стали рассказывать ему, а он говорит: "Давай помогать", - сказала Осадчая.
С тех пор они вначале своими силами, а потом и с помощью знакомых стали отправлять посылки военнослужащим. Максим при этом помогал во всем, что может делать девятилетний ребенок - плести маскировочные сети, делать сухой душ, готовить еду и фасовать посылки.
По словам Осадчей, позже они вместе с Максимом купили знамя "Мы русские, с нами Бог", которое является символом Победы, и передали его в общественную организацию, занимающуюся сбором гуманитарной помощи. На знамени расписывались солдаты из различных подразделений, которые получали гуманитарную помощь.
«
"Максим всегда хотел, чтобы знамя подписал Владимир Владимирович Путин, потому что там все войско русское, а верховного главнокомандующего не хватало", - рассказала собеседница агентства.
В итоге в рамках проекта "Юности Граница" мечта Максима сбылась. "Нас пригласили в Москву
на прием к заместителю министра обороны Анне Евгеньевне Цивилевой, и она нам передала наше знамя, на котором расписался Владимир Владимирович", - рассказала Осадчая. Теперь у себя дома они готовят специальный уголок, куда планируют поместить знамя, шевроны и другую атрибутику.