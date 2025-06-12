Якутия обладает планетарными запасами минеральных ресурсов, заявил Путин
Путин: Республика Саха обладает планетарными запасами минеральных ресурсов
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Республика Саха (Якутия) обладает планетарными запасами минеральных ресурсов.
"Эта республика (Якутия - ред.) с колоссальными, просто планетарными запасами минеральных ресурсов. Без всякого преувеличения, с планетарными запасами минеральных ресурсов. Очень богатый народ, богатый своей культурой, талантливый очень. Там есть над чем работать", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев".
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