https://ria.ru/20250612/putin-2022516205.html

Якутия обладает планетарными запасами минеральных ресурсов, заявил Путин

Якутия обладает планетарными запасами минеральных ресурсов, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025

Якутия обладает планетарными запасами минеральных ресурсов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Республика Саха (Якутия) обладает планетарными запасами минеральных ресурсов. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:25:00+03:00

2025-06-12T16:25:00+03:00

2025-06-12T17:55:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Республика Саха (Якутия) обладает планетарными запасами минеральных ресурсов. "Эта республика (Якутия - ред.) с колоссальными, просто планетарными запасами минеральных ресурсов. Без всякого преувеличения, с планетарными запасами минеральных ресурсов. Очень богатый народ, богатый своей культурой, талантливый очень. Там есть над чем работать", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20240618/putin-1953682851.html

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владимир путин, россия, экономика