https://ria.ru/20250612/putin-2022514405.html

"Лучшее подтверждение". Путин высказался об участниках "Времени героев"

"Лучшее подтверждение". Путин высказался об участниках "Времени героев" - РИА Новости, 12.06.2025

"Лучшее подтверждение". Путин высказался об участниках "Времени героев"

Участники программы "Время героев" подтверждают высокое качество кадрового состава Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:18:00+03:00

2025-06-12T16:18:00+03:00

2025-06-12T17:55:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022526639_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_bc2577af0ad67ec12cbed81ddeaa4c3d.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участники программы "Время героев" подтверждают высокое качество кадрового состава Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Я очень рад тому, что командиры такого уровня проходят весьма сложные испытания (программы "Время героев - ред.). Это говорит об изменении за последние годы качества кадрового состава Вооруженных сил Российской Федерации. Вы и практически все, кто здесь находится, лучшее тому подтверждение", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20250421/putin-2012599784.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество