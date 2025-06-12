"Лучшее подтверждение". Путин высказался об участниках "Времени героев"
Путин: участники "Времени героев" подтверждают высокое качество состава ВС РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участники программы "Время героев" подтверждают высокое качество кадрового состава Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Я очень рад тому, что командиры такого уровня проходят весьма сложные испытания (программы "Время героев - ред.). Это говорит об изменении за последние годы качества кадрового состава Вооруженных сил Российской Федерации. Вы и практически все, кто здесь находится, лучшее тому подтверждение", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
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