https://ria.ru/20250612/putin-2022506407.html

Путин встретился с участниками программы "Время героев"

Путин встретился с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025

Путин встретился с участниками программы "Время героев"

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев". Он назвал основную идею для страны и рассказал, каким видит ее будущее. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:43:00+03:00

2025-06-12T15:43:00+03:00

2025-06-12T19:09:00+03:00

владимир путин

россия

программа "время героев"

общество

специальная военная операция на украине

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев". Он назвал основную идею для страны и рассказал, каким видит ее будущее.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости."Бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней. Страна наша время от времени проходит через очень тяжелые испытания, а бессмертие это выражается в победах нашей страны"."Путь к этой или к этим победам прокладывают именно такие люди, как вы и ваши товарищи по оружию, которые сейчас — вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, — прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения"."Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев"."Еще когда не закончилась первая часть этой работы, первой платформы, уже, по-моему, из 83 (участников. — Прим. ред.) 45 человек были назначены на разные должности"."То, что вы только на параде узнали, что существует такая программа, — это точно недоработка, потому что информирование должно быть более широким и основательным. Мы об этом подумаем"."Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: "Вы женаты?" — Он говорит: "Нет". Я говорю: "Надо жениться". Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного главнокомандующего и женился. Вот встречусь сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием"."Поскольку вы работаете в Администрации Президента Российской Федерации, я искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи — это и мои тоже"."Республика у вас колоссальная. <...> Примерно восемь Франций помещается"."Отмечая сегодня праздник — День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь — так, чтобы они услышали нас из Кремля, — встанем, и трехкратное "ура" военное в их честь"."Время героев"Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками должны стать военные, показавшие лучшие качества.Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.Многие выпускники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, среди них:

https://ria.ru/20250611/putin-2022375899.html

россия

республика саха (якутия)

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владимир путин, россия, программа "время героев", общество, республика саха (якутия)