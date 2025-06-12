Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 12.06.2025 (обновлено: 19:09 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022506407.html
Путин встретился с участниками программы "Время героев"
Путин встретился с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Путин встретился с участниками программы "Время героев"
Президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев". Он назвал основную идею для страны и рассказал, каким видит ее будущее. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:43:00+03:00
2025-06-12T19:09:00+03:00
владимир путин
россия
программа "время героев"
общество
специальная военная операция на украине
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022443502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b2b185470893b8725e1bd153d1bfd5f.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев". Он назвал основную идею для страны и рассказал, каким видит ее будущее.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.&quot;Бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней. Страна наша время от времени проходит через очень тяжелые испытания, а бессмертие это выражается в победах нашей страны&quot;.&quot;Путь к этой или к этим победам прокладывают именно такие люди, как вы и ваши товарищи по оружию, которые сейчас — вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, — прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения&quot;."Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев"."Еще когда не закончилась первая часть этой работы, первой платформы, уже, по-моему, из 83 (участников. — Прим. ред.) 45 человек были назначены на разные должности".&quot;То, что вы только на параде узнали, что существует такая программа, — это точно недоработка, потому что информирование должно быть более широким и основательным. Мы об этом подумаем&quot;.&quot;Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: &quot;Вы женаты?&quot; — Он говорит: &quot;Нет&quot;. Я говорю: &quot;Надо жениться&quot;. Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного главнокомандующего и женился. Вот встречусь сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием&quot;.&quot;Поскольку вы работаете в Администрации Президента Российской Федерации, я искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи — это и мои тоже&quot;.&quot;Республика у вас колоссальная. &lt;...&gt; Примерно восемь Франций помещается&quot;.&quot;Отмечая сегодня праздник — День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь — так, чтобы они услышали нас из Кремля, — встанем, и трехкратное &quot;ура&quot; военное в их честь&quot;."Время героев"Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками должны стать военные, показавшие лучшие качества.Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.Многие выпускники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, среди них:
https://ria.ru/20250611/putin-2022375899.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с участниками программы "Время героев"
Путин на встрече с участниками программы "Время героев"
2025-06-12T15:43
true
PT59M52S
Путин об основной идее сегодняшнего дня для России
Путин об основной идее сегодняшнего дня для России
2025-06-12T15:43
true
PT0M54S
"Путь к победам прокладывают именно такие люди, как вы" – Путин об участниках программы "Время героев"
Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев", передает корреспондент РИА Новости. Президент подчеркнул, что программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны.
2025-06-12T15:43
true
PT0M49S
Стихотворение участницы программы "Время героев", посвященное России
В конце президент поаплодировал.
2025-06-12T15:43
true
PT1M14S
Путин об участнике СВО, который женился по его совету
Путин об участнике СВО, который женился по его совету
2025-06-12T15:43
true
PT1M49S
Путин и Герой России обсудили, сколько Франций могло бы поместиться на территории Якутии
Путин и Герой России Юргин обсудили, сколько Франций могло бы поместиться на территории Якутии.
2025-06-12T15:43
true
PT0M29S
Трехкратное "Ура!" в честь бойцов СВО
Встреча Путина с участниками программы "Время героев" завершилась трехкратным "Ура!" – в честь тех, кто сейчас находится на фронте.
2025-06-12T15:43
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022443502_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_82a11935058471d837705284affde538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, программа "время героев", общество, республика саха (якутия)
Владимир Путин, Россия, Программа "Время героев", Общество, Специальная военная операция на Украине, Республика Саха (Якутия)

Путин встретился с участниками программы "Время героев"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев". Он назвал основную идею для страны и рассказал, каким видит ее будущее.
Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.
  • Бессмертие России выражается в ее победах:
«

"Бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней. Страна наша время от времени проходит через очень тяжелые испытания, а бессмертие это выражается в победах нашей страны".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Путин сказал в ответ на обращение Героя России, командира бригады Тимура Курилкина: "Мы все одна команда".
  • Он отметил важность кадровой платформы "Время героев":
«

"Путь к этой или к этим победам прокладывают именно такие люди, как вы и ваши товарищи по оружию, которые сейчас — вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, — прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Программа создана для того, чтобы будущее России было связано с героями страны:
«
"Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Участие в ней — еще одна возможность продолжить служить Отечеству.
  • Прошедшие программу подтверждают высокое качество кадрового состава армии:
«
"Еще когда не закончилась первая часть этой работы, первой платформы, уже, по-моему, из 83 (участников. — Прим. ред.) 45 человек были назначены на разные должности".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Участники "Времени героев" не подведут на гражданской службе.
  • Президент рассчитывает, что работа "Времени героев" приобретет широкий размах:
«

"То, что вы только на параде узнали, что существует такая программа, — это точно недоработка, потому что информирование должно быть более широким и основательным. Мы об этом подумаем".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, погибшему при отражении атаки на правом берегу Днепра летом 2022 года.
  • Глава государства рассказал, как поручил участнику СВО жениться:
«

"Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: "Вы женаты?" — Он говорит: "Нет". Я говорю: "Надо жениться". Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного главнокомандующего и женился. Вот встречусь сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Президент пожелал успехов гвардии майору Денису Диденко, который работает в его администрации:
«

"Поскольку вы работаете в Администрации Президента Российской Федерации, я искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи — это и мои тоже".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Также президент и Герой России Игорь Юргин обсудили, сколько Франций могло бы поместиться на территории Якутии:
«

"Республика у вас колоссальная. <...> Примерно восемь Франций помещается".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Российский лидер поздравил военных с праздником:
«

"Отмечая сегодня праздник — День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь — так, чтобы они услышали нас из Кремля, — встанем, и трехкратное "ура" военное в их честь".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

"Время героев"

Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками должны стать военные, показавшие лучшие качества.
Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.
Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.
Многие выпускники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, среди них:
  • полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога;
  • врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов;
  • глава "Движения первых" Артур Орлов;
  • сенатор Алексей Кондратьев.
Путин на совещании по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения
11 июня, 21:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияПрограмма "Время героев"ОбществоРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала