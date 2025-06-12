https://ria.ru/20250612/putin-2022505766.html
Путин встретился с участниками программы "Время героев"
Путин встретился с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Путин встретился с участниками программы "Время героев"
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:42:00+03:00
2025-06-12T15:42:00+03:00
2025-06-12T15:43:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев", передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в День России. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что в ходе общения Путина с участниками программы состоится "большой, субстантивный разговор". О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин встретился с участниками программы "Время героев"
Путин в День России встретился в Кремле с участниками программы "Время героев"
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев", передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в День России
.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, что в ходе общения Путина
с участниками программы состоится "большой, субстантивный разговор".
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.