https://ria.ru/20250612/putin-2022505766.html

Путин встретился с участниками программы "Время героев"

Путин встретился с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025

Путин встретился с участниками программы "Время героев"

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:42:00+03:00

2025-06-12T15:42:00+03:00

2025-06-12T15:43:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев", передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в День России. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что в ходе общения Путина с участниками программы состоится "большой, субстантивный разговор". О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин