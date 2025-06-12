https://ria.ru/20250612/putin-2022481960.html

Путин: молодежный симфонический оркестр уже открыл созвездие талантов

Путин: молодежный симфонический оркестр уже открыл созвездие талантов - РИА Новости, 12.06.2025

Путин: молодежный симфонический оркестр уже открыл созвездие талантов

Российский национальный молодежный симфонический оркестр уже открыл настоящее созвездие талантов в области классической музыки, заявил президент России Владимир РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:28:00+03:00

2025-06-12T13:28:00+03:00

2025-06-12T13:58:00+03:00

культура

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский национальный молодежный симфонический оркестр уже открыл настоящее созвездие талантов в области классической музыки, заявил президент России Владимир Путин. В четверг в Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ. "Государственной премии удостоены руководители Московской государственной академической филармонии. Её генеральный директор Алексей Алексеевич Шалашов несколько лет назад создал на юго-западе Москвы новый замечательный концертный комплекс мирового уровня. Его же заслуга, общая мечта и результат совместной, неустанной работы с художественным руководителем Московской филармонии Александром Владимировичем Чайковским, это создание российского национального молодежного симфонического оркестра. Здесь уже открыто настоящее созвездие талантов в области классической музыки", - сказал Путин во время церемонии. Президент подчеркнул, что Чайковский возглавляет Союз композиторов России, успешно сочетает благотворную творческую и педагогическую деятельность.

https://ria.ru/20250325/putin-2007267046.html

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владимир путин, россия, москва