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Путин: молодежный симфонический оркестр уже открыл созвездие талантов - РИА Новости, 12.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:28 12.06.2025 (обновлено: 13:58 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022481960.html
Путин: молодежный симфонический оркестр уже открыл созвездие талантов
Путин: молодежный симфонический оркестр уже открыл созвездие талантов - РИА Новости, 12.06.2025
Путин: молодежный симфонический оркестр уже открыл созвездие талантов
Российский национальный молодежный симфонический оркестр уже открыл настоящее созвездие талантов в области классической музыки, заявил президент России Владимир РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:28:00+03:00
2025-06-12T13:58:00+03:00
культура
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский национальный молодежный симфонический оркестр уже открыл настоящее созвездие талантов в области классической музыки, заявил президент России Владимир Путин. В четверг в Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ. "Государственной премии удостоены руководители Московской государственной академической филармонии. Её генеральный директор Алексей Алексеевич Шалашов несколько лет назад создал на юго-западе Москвы новый замечательный концертный комплекс мирового уровня. Его же заслуга, общая мечта и результат совместной, неустанной работы с художественным руководителем Московской филармонии Александром Владимировичем Чайковским, это создание российского национального молодежного симфонического оркестра. Здесь уже открыто настоящее созвездие талантов в области классической музыки", - сказал Путин во время церемонии. Президент подчеркнул, что Чайковский возглавляет Союз композиторов России, успешно сочетает благотворную творческую и педагогическую деятельность.
https://ria.ru/20250325/putin-2007267046.html
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владимир путин, россия, москва
Культура, Владимир Путин, Россия, Москва
Путин: молодежный симфонический оркестр уже открыл созвездие талантов

Путин: национальный молодежный симфонический оркестр открыл созвездие талантов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года в области культуры и искусства генеральынй директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов. 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года в области культуры и искусства генеральынй директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года в области культуры и искусства генеральынй директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский национальный молодежный симфонический оркестр уже открыл настоящее созвездие талантов в области классической музыки, заявил президент России Владимир Путин.
В четверг в Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин назвал кинематограф и музыку союзниками России
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"Государственной премии удостоены руководители Московской государственной академической филармонии. Её генеральный директор Алексей Алексеевич Шалашов несколько лет назад создал на юго-западе Москвы новый замечательный концертный комплекс мирового уровня. Его же заслуга, общая мечта и результат совместной, неустанной работы с художественным руководителем Московской филармонии Александром Владимировичем Чайковским, это создание российского национального молодежного симфонического оркестра. Здесь уже открыто настоящее созвездие талантов в области классической музыки", - сказал Путин во время церемонии.
Президент подчеркнул, что Чайковский возглавляет Союз композиторов России, успешно сочетает благотворную творческую и педагогическую деятельность.
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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