Путин: молодежный симфонический оркестр уже открыл созвездие талантов
Путин: национальный молодежный симфонический оркестр открыл созвездие талантов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года в области культуры и искусства генеральынй директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов. 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года в области культуры и искусства генеральынй директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский национальный молодежный симфонический оркестр уже открыл настоящее созвездие талантов в области классической музыки, заявил президент России Владимир Путин.
В четверг в Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.
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"Государственной премии удостоены руководители Московской государственной академической филармонии. Её генеральный директор Алексей Алексеевич Шалашов несколько лет назад создал на юго-западе Москвы новый замечательный концертный комплекс мирового уровня. Его же заслуга, общая мечта и результат совместной, неустанной работы с художественным руководителем Московской филармонии Александром Владимировичем Чайковским, это создание российского национального молодежного симфонического оркестра. Здесь уже открыто настоящее созвездие талантов в области классической музыки", - сказал Путин во время церемонии.
Президент подчеркнул, что Чайковский возглавляет Союз композиторов России, успешно сочетает благотворную творческую и педагогическую деятельность.
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