https://ria.ru/20250612/putin-2022468898.html

Россия защищает правду и справедливость, заявил Путин

Россия защищает правду и справедливость, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025

Россия защищает правду и справедливость, заявил Путин

Россия сегодня защищает правду и справедливость, отстаивает традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:40:00+03:00

2025-06-12T12:40:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия сегодня защищает правду и справедливость, отстаивает традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник (День России - ред.) и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

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2025

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россия, владимир путин, общество