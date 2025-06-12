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Россия защищает правду и справедливость, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:40 12.06.2025 (обновлено: 14:06 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin-2022468898.html
Россия защищает правду и справедливость, заявил Путин
Россия защищает правду и справедливость, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2025
Россия защищает правду и справедливость, заявил Путин
Россия сегодня защищает правду и справедливость, отстаивает традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия сегодня защищает правду и справедливость, отстаивает традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник (День России - ред.) и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.
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россия, владимир путин, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Общество
Россия защищает правду и справедливость, заявил Путин

Путин: РФ защищает правду и справедливость, отстаивает традиционные ценности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле. 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей Герой Труда в Кремле. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия сегодня защищает правду и справедливость, отстаивает традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник (День России - ред.) и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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