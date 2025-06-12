https://ria.ru/20250612/putin-2022396617.html
Путин встретится с участниками программы "Время героев"
Путин встретится с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Путин встретится с участниками программы "Время героев"
Президент РФ Владимир Путин встретится с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев". РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:24:00+03:00
2025-06-12T00:24:00+03:00
2025-06-12T00:24:00+03:00
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солнечногорск
тамбовская область
владимир путин
дмитрий песков
алексей комиссаров
заседание совбеза рф
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев". Встреча пройдет в Кремле в День России, 12 июня. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это будет "большой, субстантивный разговор". Настоящая элита Год назад, в середине июня, президент также встречался с участниками новой кадровой программы. Тогда глава государства приезжал в Мастерскую управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, где и состоялась встреча. Путин неоднократно называл героев спецоперации настоящей элитой страны. Он отмечал ранее, что среди участников первого потока программы "Время героев" больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звание Героя РФ. Россия будет и впредь опираться на таких людей, заявил тогда президент. Именно они, подчеркнул Путин, "настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны". Время героевО старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Недавно стартовал второй поток программы, на который отобраны 85 человек. Они приступят к обучению уже в июне. Успешные назначения По словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, программа "Время героев" за первый год работы фактически определила новую для России и мира карьерную траекторию "с фронта – в руководители". Многие выпускники программы уже получили новые назначения на федеральном и региональном уровнях. Среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев. Всего в первом потоке есть уже более 40 успешных и высоких назначений, сообщил в мае Комиссаров, отметив, что это "не предел". Участники программы, еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и все они так или иначе будут востребованы, подчеркивал ранее пресс-секретарь президента Песков.
https://ria.ru/20241214/putin-1989209523.html
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https://ria.ru/20241203/putin-1987128384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, солнечногорск, тамбовская область, владимир путин, дмитрий песков, алексей комиссаров, заседание совбеза рф, день россии
Политика, Россия, Солнечногорск, Тамбовская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Алексей Комиссаров, Заседание Совбеза РФ, День России
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".
Встреча пройдет в Кремле в День России
, 12 июня. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
, это будет "большой, субстантивный разговор".
Год назад, в середине июня, президент также встречался с участниками новой кадровой программы. Тогда глава государства приезжал в Мастерскую управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске
, где и состоялась встреча.
Путин
неоднократно называл героев спецоперации настоящей элитой страны. Он отмечал ранее, что среди участников первого потока программы "Время героев" больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звание Героя РФ.
Россия будет и впредь опираться на таких людей, заявил тогда президент. Именно они, подчеркнул Путин, "настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны".
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Недавно стартовал второй поток программы, на который отобраны 85 человек. Они приступят к обучению уже в июне.
По словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова
, программа "Время героев" за первый год работы фактически определила новую для России и мира карьерную траекторию "с фронта – в руководители".
Многие выпускники программы уже получили новые назначения на федеральном и региональном уровнях. Среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога
, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов
, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев
.
Всего в первом потоке есть уже более 40 успешных и высоких назначений, сообщил в мае Комиссаров, отметив, что это "не предел". Участники программы, еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и все они так или иначе будут востребованы, подчеркивал ранее пресс-секретарь президента Песков.