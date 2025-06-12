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Путин высказался о боях на правом берегу Днепра в 2022 году - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/putin--2022525866.html
Путин высказался о боях на правом берегу Днепра в 2022 году
Путин высказался о боях на правом берегу Днепра в 2022 году - РИА Новости, 12.06.2025
Путин высказался о боях на правом берегу Днепра в 2022 году
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает, что происходило на правом берегу Днепра летом 2022 года и как сражались российские бойцы. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:34:00+03:00
2025-06-12T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
днепр (река)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает, что происходило на правом берегу Днепра летом 2022 года и как сражались российские бойцы. Глава государства проводит встречу с участниками программы "Время героев". Во встрече принял участие майор, Герой России, кавалер ордена Мужества Олег Пивоваров, который был парализован после ранения. Пивоваров поблагодарил за возможность принять участие в программе "Время героев" и обратился к президенту с просьбой присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, который погиб при отражении атаки противника на правом берегу Днепра летом 2022 года. Президент пообещал так и сделать. "Михаил Юрьевич Теплинский (с июня 2022 года - командующий Воздушно-десантными войсками - ред.) докладывал мне многократно про то, что происходило тогда на правом берегу. Я отдаю себе отчет в том, что там было и как вы сражались. Знаю это и благодарю вас за службу", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html
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общество, россия, владимир путин, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Днепр (река)
Путин высказался о боях на правом берегу Днепра в 2022 году

Путин знает, как бойцы сражались на правом берегу Днепра в 2022 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев"
Владимир Путин встретился с участниками программы Время Героев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает, что происходило на правом берегу Днепра летом 2022 года и как сражались российские бойцы.
Глава государства проводит встречу с участниками программы "Время героев". Во встрече принял участие майор, Герой России, кавалер ордена Мужества Олег Пивоваров, который был парализован после ранения. Пивоваров поблагодарил за возможность принять участие в программе "Время героев" и обратился к президенту с просьбой присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, который погиб при отражении атаки противника на правом берегу Днепра летом 2022 года. Президент пообещал так и сделать.
"Михаил Юрьевич Теплинский (с июня 2022 года - командующий Воздушно-десантными войсками - ред.) докладывал мне многократно про то, что происходило тогда на правом берегу. Я отдаю себе отчет в том, что там было и как вы сражались. Знаю это и благодарю вас за службу", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Вчера, 15:48
 
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