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Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру Ищенко - РИА Новости, 12.06.2025
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17:10 12.06.2025 (обновлено: 17:36 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin--2022522712.html
Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру Ищенко
Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру Ищенко - РИА Новости, 12.06.2025
Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру Ищенко
Президент РФ Владимир Путин пообещал присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, который погиб при отражении атаки противника на... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:10:00+03:00
2025-06-12T17:36:00+03:00
владимир путин
россия
днепр (река)
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, который погиб при отражении атаки противника на правом берегу Днепра летом 2022 года. Глава государства проводит встречу с участниками программы "Время героев". Во встрече принял участие майор, Герой России, кавалер ордена Мужества Олег Пивоваров, который был парализован после ранения. Пивоваров поблагодарил за возможность принять участие в программе "Время героев" и обратился к президенту с просьбой. "Летом 2022 года я с подразделением находился в обороне на правом берегу Днепра. Я был командиром взвода. Мой командир роты - Ищенко Алексей Вячеславович с позывным "Хирург". Мы были два офицера в одном подразделении. Противник пошел в наступление танковым батальоном и двумя пехотными батальонами на наши позиции. В этот день в радиостанцию никто не посмел ничего сказать, кроме командира роты моего", - рассказал президенту Пивоваров. Он добавил, что Ищенко командовал двумя танками, лично управлял дроном и корректировал всю артиллерию бригады. В этот день было подбито 19 танков, уничтожено до двух рот пехоты. Ищенко получил тяжелое ранение и от потери крови скончался. "Последняя фраза, которую слышали по радиостанции все бойцы нашей бригады, он сказал: "Пацаны, я на вас с неба посмотрю". Это была его крайняя фраза. Хочу вас попросить рассмотреть возможность о присвоении ему звания Героя Российской Федерации посмертно. "Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма", - ответил президент.
https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html
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владимир путин, россия, днепр (река), общество
Владимир Путин, Россия, Днепр (река), Общество, Специальная военная операция на Украине
Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру Ищенко

Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру роты Ищенко

© Фото : Книга памяти СВОАлексей Ищенко
Алексей Ищенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Книга памяти СВО
Алексей Ищенко . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, который погиб при отражении атаки противника на правом берегу Днепра летом 2022 года.
Глава государства проводит встречу с участниками программы "Время героев". Во встрече принял участие майор, Герой России, кавалер ордена Мужества Олег Пивоваров, который был парализован после ранения. Пивоваров поблагодарил за возможность принять участие в программе "Время героев" и обратился к президенту с просьбой.
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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"Летом 2022 года я с подразделением находился в обороне на правом берегу Днепра. Я был командиром взвода. Мой командир роты - Ищенко Алексей Вячеславович с позывным "Хирург". Мы были два офицера в одном подразделении. Противник пошел в наступление танковым батальоном и двумя пехотными батальонами на наши позиции. В этот день в радиостанцию никто не посмел ничего сказать, кроме командира роты моего", - рассказал президенту Пивоваров.
Он добавил, что Ищенко командовал двумя танками, лично управлял дроном и корректировал всю артиллерию бригады. В этот день было подбито 19 танков, уничтожено до двух рот пехоты. Ищенко получил тяжелое ранение и от потери крови скончался.
"Последняя фраза, которую слышали по радиостанции все бойцы нашей бригады, он сказал: "Пацаны, я на вас с неба посмотрю". Это была его крайняя фраза. Хочу вас попросить рассмотреть возможность о присвоении ему звания Героя Российской Федерации посмертно.
"Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма", - ответил президент.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДнепр (река)Общество
 
 
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