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Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 12.06.2025 (обновлено: 17:50 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin--2022521352.html
Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации
Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации - РИА Новости, 12.06.2025
Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации
Президент России Владимир Путин пожелал успехов участнику программы "Время героев" гвардии майору Денису Диденко, который работает в его администрации. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:01:00+03:00
2025-06-12T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов участнику программы "Время героев" гвардии майору Денису Диденко, который работает в его администрации. Диденко рассказал главе государства, что в феврале 2025 года он был назначен на должность главного советника управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. "Поскольку вы работаете в администрации президента Российской Федерации, я искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи, это и мои тоже", - сказал Путин. Путин в четверг провел встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".
https://ria.ru/20250612/putin--2022521217.html
https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации

Путин пожелал успехов герою СВО Диденко, который работает в его администрации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов участнику программы "Время героев" гвардии майору Денису Диденко, который работает в его администрации.
Диденко рассказал главе государства, что в феврале 2025 года он был назначен на должность главного советника управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин поздравил участницу программы "Время героев" с замужеством
Вчера, 17:00
"Поскольку вы работаете в администрации президента Российской Федерации, я искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи, это и мои тоже", - сказал Путин.
Путин в четверг провел встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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