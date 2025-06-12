https://ria.ru/20250612/putin--2022521352.html

Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации

Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации - РИА Новости, 12.06.2025

Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации

Президент России Владимир Путин пожелал успехов участнику программы "Время героев" гвардии майору Денису Диденко, который работает в его администрации. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:01:00+03:00

2025-06-12T17:01:00+03:00

2025-06-12T17:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов участнику программы "Время героев" гвардии майору Денису Диденко, который работает в его администрации. Диденко рассказал главе государства, что в феврале 2025 года он был назначен на должность главного советника управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. "Поскольку вы работаете в администрации президента Российской Федерации, я искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи, это и мои тоже", - сказал Путин. Путин в четверг провел встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".

https://ria.ru/20250612/putin--2022521217.html

https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html

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владимир путин, россия, общество