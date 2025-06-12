Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации
Путин пожелал успехов герою СВО Диденко, который работает в его администрации
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов участнику программы "Время героев" гвардии майору Денису Диденко, который работает в его администрации.
Диденко рассказал главе государства, что в феврале 2025 года он был назначен на должность главного советника управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
"Поскольку вы работаете в администрации президента Российской Федерации, я искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи, это и мои тоже", - сказал Путин.
Путин в четверг провел встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".
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