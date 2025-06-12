Рейтинг@Mail.ru
Путин раскрыл, какая работа самая сложная - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 12.06.2025 (обновлено: 17:53 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin--2022520651.html
Путин раскрыл, какая работа самая сложная
Путин раскрыл, какая работа самая сложная - РИА Новости, 12.06.2025
Путин раскрыл, какая работа самая сложная
Работа с детьми является самой сложной и ответственной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:58:00+03:00
2025-06-12T17:53:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022526573_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_2677aa1003fd0a5ea320aafff031aa47.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа с детьми является самой сложной и ответственной, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне 2025 года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года. "Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа - работа с детьми", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Глава государства добавил, что именно в детстве закладываются определенные ценностные ориентиры, с которыми человек идет по жизни и живет с этим, создает определенную ауру и атмосферу, "заряжает этими ценностями других".
https://ria.ru/20250529/putin-2019786127.html
https://ria.ru/20250529/putin-2019785181.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022526573_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_11bc7f482fc6f5b910f8a39ca6a67814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин раскрыл, какая работа самая сложная

Путин назвал работу с детьми самой сложной и ответственной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа с детьми является самой сложной и ответственной, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне 2025 года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин подчеркнул важность вклада родителей в воспитание детей
29 мая, 15:29
"Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа - работа с детьми", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
Глава государства добавил, что именно в детстве закладываются определенные ценностные ориентиры, с которыми человек идет по жизни и живет с этим, создает определенную ауру и атмосферу, "заряжает этими ценностями других".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Путин отметил особую роль тренеров в воспитании детей
29 мая, 15:24
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала