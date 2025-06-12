https://ria.ru/20250612/putin--2022520651.html

Путин раскрыл, какая работа самая сложная

Путин раскрыл, какая работа самая сложная - РИА Новости, 12.06.2025

Путин раскрыл, какая работа самая сложная

Работа с детьми является самой сложной и ответственной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:58:00+03:00

2025-06-12T16:58:00+03:00

2025-06-12T17:53:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа с детьми является самой сложной и ответственной, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне 2025 года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года. "Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа - работа с детьми", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Глава государства добавил, что именно в детстве закладываются определенные ценностные ориентиры, с которыми человек идет по жизни и живет с этим, создает определенную ауру и атмосферу, "заряжает этими ценностями других".

https://ria.ru/20250529/putin-2019786127.html

https://ria.ru/20250529/putin-2019785181.html

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общество, россия, владимир путин