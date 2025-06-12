Путин раскрыл, какая работа самая сложная
Путин назвал работу с детьми самой сложной и ответственной
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа с детьми является самой сложной и ответственной, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне 2025 года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.
"Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа - работа с детьми", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
Глава государства добавил, что именно в детстве закладываются определенные ценностные ориентиры, с которыми человек идет по жизни и живет с этим, создает определенную ауру и атмосферу, "заряжает этими ценностями других".