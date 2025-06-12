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Путин поздравил участников программы "Время героев" с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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15:50 12.06.2025 (обновлено: 18:00 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin--2022508343.html
Путин поздравил участников программы "Время героев" с Днем России
Путин поздравил участников программы "Время героев" с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Путин поздравил участников программы "Время героев" с Днем России
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" с Днём России. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:50:00+03:00
2025-06-12T18:00:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
заседание совбеза рф
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общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" с Днём России. "Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе общения Путина с участниками программы состоится "большой, субстантивный разговор". О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html
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владимир путин, дмитрий песков, заседание совбеза рф, россия, общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Заседание Совбеза РФ, Россия, Общество
Путин поздравил участников программы "Время героев" с Днем России

Путин поздравил участников образовательной программы "Время героев" с Днем РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" с Днём России.
"Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев".
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Вчера, 15:48
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе общения Путина с участниками программы состоится "большой, субстантивный разговор".
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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