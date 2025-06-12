https://ria.ru/20250612/putin--2022508343.html

Путин поздравил участников программы "Время героев" с Днем России

Путин поздравил участников программы "Время героев" с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025

Путин поздравил участников программы "Время героев" с Днем России

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" с Днём России. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:50:00+03:00

2025-06-12T15:50:00+03:00

2025-06-12T18:00:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

заседание совбеза рф

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022522896_0:336:2954:1998_1920x0_80_0_0_64ef1707984a6622d930dbee8662cb20.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" с Днём России. "Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе общения Путина с участниками программы состоится "большой, субстантивный разговор". О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html

https://ria.ru/20250612/putin-2022506205.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, заседание совбеза рф, россия, общество