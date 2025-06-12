Путин поздравил участников программы "Время героев" с Днем России
Путин поздравил участников образовательной программы "Время героев" с Днем РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" с Днём России.
"Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев".
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе общения Путина с участниками программы состоится "большой, субстантивный разговор".
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.