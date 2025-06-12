https://ria.ru/20250612/putin--2022478156.html
Путин оценил открытие ученого Никитина
Путин оценил открытие ученого Никитина - РИА Новости, 12.06.2025
Путин оценил открытие ученого Никитина
Президент Владимир Путин назвал прорывом в мире биологии открытие доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией нанобиотехнологий Московского... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:14:00+03:00
2025-06-12T13:14:00+03:00
2025-06-12T16:51:00+03:00
наука
московский физико-технический институт
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал прорывом в мире биологии открытие доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максима Никитина. "Рад представить одного из самых молодых лауреатов Государственной премии — Максима Петровича Никитина. Благодаря таланту и научной смелости он совершил настоящий прорыв в мире биологии. Открыл ранее неизвестный механизм хранения информации в ДНК, что может стать ключом к познанию причин, а значит, и предотвращению сложнейших заболеваний", — сказал глава государства на вручении госпремий.Никитин открыл механизм "молекулярной коммутации" ДНК. До сих пор считалось, что ДНК может хранить и обрабатывать информацию за счет структуры двойной спирали. Ученый из МФТИ с помощью эксперимента доказал, что образование двойной спирали не обязательно, а ДНК может передавать информацию за счет взаимодействия некомплементарных, имеющих низкое сродство друг с другом молекул.В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Героя Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
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московский физико-технический институт, владимир путин, россия
Наука, Московский физико-технический институт, Владимир Путин, Россия
Путин оценил открытие ученого Никитина
Путин назвал прорывом в мире биологии открытие ученого Никитина
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал прорывом в мире биологии открытие доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максима Никитина.
"Рад представить одного из самых молодых лауреатов Государственной премии — Максима Петровича Никитина. Благодаря таланту и научной смелости он совершил настоящий прорыв в мире биологии. Открыл ранее неизвестный механизм хранения информации в ДНК, что может стать ключом к познанию причин, а значит, и предотвращению сложнейших заболеваний", — сказал глава государства на вручении госпремий.
Никитин открыл механизм "молекулярной коммутации" ДНК. До сих пор считалось, что ДНК может хранить и обрабатывать информацию за счет структуры двойной спирали. Ученый из МФТИ с помощью эксперимента доказал, что образование двойной спирали не обязательно, а ДНК может передавать информацию за счет взаимодействия некомплементарных, имеющих низкое сродство друг с другом молекул.
В День России Путин
традиционно награждает лауреатов почетного звания Героя Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.