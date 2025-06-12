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Страны G7 все чаще демонстрируют отсутствие единства, заявил Пушков
Страны G7 все чаще демонстрируют отсутствие единства, заявил Пушков - РИА Новости, 12.06.2025
Страны G7 все чаще демонстрируют отсутствие единства, заявил Пушков
Страны "Большой семёрки" всё чаще демонстрируют отсутствие единства между собой, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:15:00+03:00
2025-06-12T15:15:00+03:00
2025-06-12T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Страны "Большой семёрки" всё чаще демонстрируют отсутствие единства между собой, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Издание Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщало, что страны G7 на саммите в Канаде на следующей неделе не будут пытаться достигнуть консенсуса касательно совместного коммюнике. "Большая семерка" переживает кризис идентичности: вместо демонстрации единства Запада она все чаще демонстрирует его отсутствие. И это уже не конъюнктурный выверт, а утвердившаяся тенденция. Это еще одно свидетельство медленного, постепенного, но неуклонного ослабления "единого Запада". И Дональд Трамп - не причина этого ослабления, а симптом", - написал Пушков. Саммит "Большой семерки" состоится в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.
https://ria.ru/20250318/putin-2005738564.html
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в мире, канада, алексей пушков, дональд трамп, g7
В мире, Канада, Алексей Пушков, Дональд Трамп, G7
Страны G7 все чаще демонстрируют отсутствие единства, заявил Пушков
Сенатор Пушков: страны G7 все чаще демонстрируют отсутствие единства между собой