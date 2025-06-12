https://ria.ru/20250612/protesty-2022426485.html

В городе Спокан в штате Вашингтон ввели комендантский час на фоне протестов

В городе Спокан в штате Вашингтон ввели комендантский час на фоне протестов - РИА Новости, 12.06.2025

В городе Спокан в штате Вашингтон ввели комендантский час на фоне протестов

В Спокане в штате Вашингтон начал действовать комендантский час на фоне протестов, сообщили в аккаунте города в соцсети X. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:13:00+03:00

2025-06-12T08:13:00+03:00

2025-06-12T08:39:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

протесты в калифорнии

дональд трамп

лос-анджелес

калифорния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746452090_0:131:3074:1860_1920x0_80_0_0_ab6b01cc8a04d8e66f573df3a335dd0c.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Спокане в штате Вашингтон начал действовать комендантский час на фоне протестов, сообщили в аккаунте города в соцсети X."Мэр Лиза Браун ввела комендантский час, начинающийся в 21:30 среды (по местному времени. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Как указано в заявлении:После начала беспорядков в Лос-Анджелесе демонстрации прошли и в других городах Калифорнии, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась на несколько штатов.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250611/protesty-2022273222.html

вашингтон (штат)

лос-анджелес

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. 2025-06-12T08:13 true PT0M13S

Задержания на акции протеста в Лос-Анджелесе Полиция в Лос-Анджелесе, блокировавшая группу протестующих, приступила к выборочным задержаниям. 2025-06-12T08:13 true PT0M10S

Участники акции протеста в Лос-Анджелесе расписывают здание граффити Недовольные миграционной политикой в США с наступлением комендантского часа не расходятся и по дороге расписывают здания граффити, передает корреспондент РИА Новости. Полиция, ранее уже применявшая светошумовые гранаты, пока не вмешивается. 2025-06-12T08:13 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вашингтон (штат), протесты в калифорнии, дональд трамп, лос-анджелес, калифорния