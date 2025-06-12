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В городе Спокан в штате Вашингтон ввели комендантский час на фоне протестов - РИА Новости, 12.06.2025
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08:13 12.06.2025 (обновлено: 08:39 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/protesty-2022426485.html
В городе Спокан в штате Вашингтон ввели комендантский час на фоне протестов
В городе Спокан в штате Вашингтон ввели комендантский час на фоне протестов - РИА Новости, 12.06.2025
В городе Спокан в штате Вашингтон ввели комендантский час на фоне протестов
В Спокане в штате Вашингтон начал действовать комендантский час на фоне протестов, сообщили в аккаунте города в соцсети X. РИА Новости, 12.06.2025
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в мире
вашингтон (штат)
протесты в калифорнии
дональд трамп
лос-анджелес
калифорния
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Спокане в штате Вашингтон начал действовать комендантский час на фоне протестов, сообщили в аккаунте города в соцсети X."Мэр Лиза Браун ввела комендантский час, начинающийся в 21:30 среды (по местному времени. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Как указано в заявлении:После начала беспорядков в Лос-Анджелесе демонстрации прошли и в других городах Калифорнии, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась на несколько штатов.Протесты в Калифорнии
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вашингтон (штат)
лос-анджелес
калифорния
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа.
2025-06-12T08:13
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Задержания на акции протеста в Лос-Анджелесе
Полиция в Лос-Анджелесе, блокировавшая группу протестующих, приступила к выборочным задержаниям.
2025-06-12T08:13
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Участники акции протеста в Лос-Анджелесе расписывают здание граффити
Недовольные миграционной политикой в США с наступлением комендантского часа не расходятся и по дороге расписывают здания граффити, передает корреспондент РИА Новости. Полиция, ранее уже применявшая светошумовые гранаты, пока не вмешивается.
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РИА Новости
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в мире, вашингтон (штат), протесты в калифорнии, дональд трамп, лос-анджелес, калифорния
В мире, Вашингтон (штат), Протесты в Калифорнии, Дональд Трамп, Лос-Анджелес, Калифорния
В городе Спокан в штате Вашингтон ввели комендантский час на фоне протестов

Мэр Спокана в штате Вашингтон ввела комендантский час из-за протестов

© AP Photo / Alex BrandonПолиция в Вашингтоне
Полиция в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Полиция в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Спокане в штате Вашингтон начал действовать комендантский час на фоне протестов, сообщили в аккаунте города в соцсети X.
"Мэр Лиза Браун ввела комендантский час, начинающийся в 21:30 среды (по местному времени. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 11
© Getty Images / Jim Vondruska

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

Акция протеста в Лос-Анджелесе, Калифорния

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 11
© Getty Images / Spencer Platt

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Акция протеста после серии иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Калифорния

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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9 из 11
© AP Photo / Ethan Swope

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

Акция протеста против иммиграционных рейдов администрации Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, Калифорния

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11
© Getty Images / Anadolu

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 11

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11
Как указано в заявлении:
  • режим будет действовать до 5:00 четверга по местному времени в части центральных районов города;
  • исключение относится к правоохранителям и сотрудникам служб реагирования на чрезвычайные ситуации;
  • его сделали для местных жителей, а также уезжающих и приезжающих с работы.
После начала беспорядков в Лос-Анджелесе демонстрации прошли и в других городах Калифорнии, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась на несколько штатов.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
Акция протеста в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Нью-Йорке во время акции протеста задержали более 80 человек
Вчера, 15:42
 
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