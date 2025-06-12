Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 12.06.2025 (обновлено: 06:07 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/protesty-2022413440.html
Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу
Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу - РИА Новости, 12.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США за два часа до наступления комендантского часа пошли маршем по городу, передает... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:58:00+03:00
2025-06-12T06:07:00+03:00
в мире
калифорния
нью-йорк (город)
дональд трамп
протесты в калифорнии
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022381572_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e64d8503d17e6928a8e05dd76897716b.jpg
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн — РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США за два часа до наступления комендантского часа пошли маршем по городу, передает корреспондент РИА Новости. Главное:Протесты в Калифорнии
калифорния
нью-йорк (город)
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протесты в США
Протесты в США
2025-06-12T04:58
true
PT30M05S
Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики
Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики
2025-06-12T04:58
true
PT4M04S
Горящий автомобиль в Лос-Анджелесе
Еще кадры РИА Новости из Лос-Анджелеса, где проходят протесты в связи с миграционной политикой США
2025-06-12T04:58
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022381572_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a24f6cbaad0be0a7e6abcb0bbdbdd7d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, нью-йорк (город), дональд трамп, протесты в калифорнии, лос-анджелес
В мире, Калифорния, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии, Лос-Анджелес

Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу

Читать ria.ru в
Дзен
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн — РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США за два часа до наступления комендантского часа пошли маршем по городу, передает корреспондент РИА Новости.
Главное:
  • Комендантский час начался в 20:00 (6:00 мск).
  • На улицах остаются сотни человек.
  • За два часа до него тысячи манифестантов, преимущественно мирных, отправились маршем по городу, параллельно блокируя движение транспорта.
  • Полиция применила свето-шумовые гранаты и кавалерию.
  • Люди отошли под натиском силовиков.
  • Протестующие раздают всем желающим индивидуальные наборы с водой, масками, перчатками, снэком и салфеткой
Индивидуальный набор, который раздают протестующие в Лос-Анджелесе
Индивидуальный набор, который раздают протестующие в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Индивидуальный набор, который раздают протестующие в Лос-Анджелесе

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство во время протестов.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой, тяжелым вооружением и тактическим снаряжением готовятся развернуться в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке, всем группам приказали быть в полной боевой готовности.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
  • Несмотря на относительно спокойную ситуацию, владельцы бизнеса готовятся к новой волне протестов, заколачивая витрины.
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© Getty Images / Jim Vondruska

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

Акция протеста в Лос-Анджелесе, Калифорния

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11
© Getty Images / Spencer Platt

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Акция протеста после серии иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Калифорния

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11
© AP Photo / Ethan Swope

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

Акция протеста против иммиграционных рейдов администрации Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, Калифорния

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11
© Getty Images / Anadolu

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 11

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11
 
В миреКалифорнияНью-Йорк (город)Дональд ТрампПротесты в КалифорнииЛос-Анджелес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала