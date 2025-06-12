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Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу

Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу - РИА Новости, 12.06.2025

Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США за два часа до наступления комендантского часа пошли маршем по городу, передает... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:58:00+03:00

2025-06-12T04:58:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн — РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США за два часа до наступления комендантского часа пошли маршем по городу, передает корреспондент РИА Новости. Главное:Протесты в Калифорнии

калифорния

нью-йорк (город)

лос-анджелес

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Протесты в США Протесты в США 2025-06-12T04:58 true PT30M05S

Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики 2025-06-12T04:58 true PT4M04S

Горящий автомобиль в Лос-Анджелесе Еще кадры РИА Новости из Лос-Анджелеса, где проходят протесты в связи с миграционной политикой США 2025-06-12T04:58 true PT0M07S

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в мире, калифорния, нью-йорк (город), дональд трамп, протесты в калифорнии, лос-анджелес