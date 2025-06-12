Полиция в Лос-Анджелесе блокировала группу протестующих, окружив со всех сторон
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.
За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.
Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.
Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.
Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.
Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.
Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.