https://ria.ru/20250612/protest-2022425120.html

Полиция в Лос-Анджелесе блокировала группу протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе блокировала группу протестующих - РИА Новости, 12.06.2025

Полиция в Лос-Анджелесе блокировала группу протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе блокировала группу протестующих, окружив со всех сторон, люди выходят с поднятыми руками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:54:00+03:00

2025-06-12T07:54:00+03:00

2025-06-12T08:17:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022426836_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60340e8e10cbe07bf3fd256a25bb9f00.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе блокировала группу протестующих, окружив со всех сторон, люди выходят с поднятыми руками, передает корреспондент РИА Новости.Ранее полиция применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа, активисты после этого отступили, но не разбежались.Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их со всех сторон, люди выходят из толпы с поднятыми руками. 2025-06-12T07:54 true PT0M59S

Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. 2025-06-12T07:54 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, сша