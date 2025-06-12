Путин рассказал о встрече с писателем Прохановым
Путин: Проханов во время встречи в Кремле рассказал очень интересные вещи
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации"
Президент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле пообщался с писателем Александром Прохановым.
Президент в четверг провел церемонию награждения лауреатов почетного звания Герой Труда и вручил государственные премии.
"После этого мероприятия только что я отдельно встретился с известным публицистом, писателем, общественным деятелем Прохановым. Он - человек думающий, философского склада ума. Он сказал очень интересные вещи", - рассказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев".
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