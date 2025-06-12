https://ria.ru/20250612/prokhanov-2022515017.html

Путин рассказал о встрече с писателем Прохановым

Путин рассказал о встрече с писателем Прохановым - РИА Новости, 12.06.2025

Путин рассказал о встрече с писателем Прохановым

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле пообщался с писателем Александром Прохановым. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:21:00+03:00

2025-06-12T16:21:00+03:00

2025-06-12T16:21:00+03:00

культура

россия

владимир путин

александр проханов

день россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022482894_0:90:3022:1790_1920x0_80_0_0_4755f69a28ee3e21ebc90f485b4dbe39.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле пообщался с писателем Александром Прохановым. Президент в четверг провел церемонию награждения лауреатов почетного звания Герой Труда и вручил государственные премии. "После этого мероприятия только что я отдельно встретился с известным публицистом, писателем, общественным деятелем Прохановым. Он - человек думающий, философского склада ума. Он сказал очень интересные вещи", - рассказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20250226/prokhanov-2001626316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, александр проханов, день россии