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Путин рассказал о встрече с писателем Прохановым - РИА Новости, 12.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:21 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/prokhanov-2022515017.html
Путин рассказал о встрече с писателем Прохановым
Путин рассказал о встрече с писателем Прохановым - РИА Новости, 12.06.2025
Путин рассказал о встрече с писателем Прохановым
Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле пообщался с писателем Александром Прохановым. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:21:00+03:00
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культура
россия
владимир путин
александр проханов
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле пообщался с писателем Александром Прохановым. Президент в четверг провел церемонию награждения лауреатов почетного звания Герой Труда и вручил государственные премии. "После этого мероприятия только что я отдельно встретился с известным публицистом, писателем, общественным деятелем Прохановым. Он - человек думающий, философского склада ума. Он сказал очень интересные вещи", - рассказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев".
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россия, владимир путин, александр проханов, день россии
Культура, Россия, Владимир Путин, Александр Проханов, День России
Путин рассказал о встрече с писателем Прохановым

Путин: Проханов во время встречи в Кремле рассказал очень интересные вещи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации"
Президент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов, награжденный медалью Герой Труда Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле пообщался с писателем Александром Прохановым.
Президент в четверг провел церемонию награждения лауреатов почетного звания Герой Труда и вручил государственные премии.
"После этого мероприятия только что я отдельно встретился с известным публицистом, писателем, общественным деятелем Прохановым. Он - человек думающий, философского склада ума. Он сказал очень интересные вещи", - рассказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев".
Александр Проханов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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КультураРоссияВладимир ПутинАлександр ПрохановДень России
 
 
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