Путин отметил патриотизм писателя Проханова
Путин: книги статьи и выступления писателя Проханова пронизаны заботой о родине
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Книги, статьи и публичные выступления писателя Александра Проханова всегда пронизаны заботой о родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма, заявил президент России Владимир Путин.
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"В числе Героев Труда писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Андреевич Проханов. Его книги, статьи, публичные выступления всегда пронизаны заботой о родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма", - сказал Путин в ходе церемонии награждения.
Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу "Иду в путь мой". Также автор таких романов как "Последний солдат Империи" (1993). "Красно-коричневый" (1999) о событиях осени 1993 года, "Чеченский блюз" (1998) и "Идущие в ночи" (2001) - о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы "Крым" (2014), "Востоковед" (2016), "Губернатор"(2016).
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