https://ria.ru/20250612/prokhanov-2022482272.html

Путин отметил патриотизм писателя Проханова

Путин отметил патриотизм писателя Проханова - РИА Новости, 12.06.2025

Путин отметил патриотизм писателя Проханова

Книги, статьи и публичные выступления писателя Александра Проханова всегда пронизаны заботой о родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:29:00+03:00

2025-06-12T13:29:00+03:00

2025-06-12T13:34:00+03:00

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россия

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владимир путин

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новости культуры

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Книги, статьи и публичные выступления писателя Александра Проханова всегда пронизаны заботой о родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма, заявил президент России Владимир Путин. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "В числе Героев Труда писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Андреевич Проханов. Его книги, статьи, публичные выступления всегда пронизаны заботой о родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма", - сказал Путин в ходе церемонии награждения. Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу "Иду в путь мой". Также автор таких романов как "Последний солдат Империи" (1993). "Красно-коричневый" (1999) о событиях осени 1993 года, "Чеченский блюз" (1998) и "Идущие в ночи" (2001) - о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы "Крым" (2014), "Востоковед" (2016), "Губернатор"(2016).

https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, тбилиси, александр проханов, владимир путин, московский авиационный институт, новости культуры