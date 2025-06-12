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Путин отметил патриотизм писателя Проханова - РИА Новости, 12.06.2025
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Культура
 
13:29 12.06.2025 (обновлено: 13:34 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/prokhanov-2022482272.html
Путин отметил патриотизм писателя Проханова
Путин отметил патриотизм писателя Проханова - РИА Новости, 12.06.2025
Путин отметил патриотизм писателя Проханова
Книги, статьи и публичные выступления писателя Александра Проханова всегда пронизаны заботой о родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей... РИА Новости, 12.06.2025
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культура
россия
тбилиси
александр проханов
владимир путин
московский авиационный институт
новости культуры
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Книги, статьи и публичные выступления писателя Александра Проханова всегда пронизаны заботой о родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма, заявил президент России Владимир Путин. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "В числе Героев Труда писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Андреевич Проханов. Его книги, статьи, публичные выступления всегда пронизаны заботой о родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма", - сказал Путин в ходе церемонии награждения. Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу "Иду в путь мой". Также автор таких романов как "Последний солдат Империи" (1993). "Красно-коричневый" (1999) о событиях осени 1993 года, "Чеченский блюз" (1998) и "Идущие в ночи" (2001) - о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы "Крым" (2014), "Востоковед" (2016), "Губернатор"(2016).
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россия, тбилиси, александр проханов, владимир путин, московский авиационный институт, новости культуры
Культура, Россия, Тбилиси, Александр Проханов, Владимир Путин, Московский авиационный институт, Новости культуры
Путин отметил патриотизм писателя Проханова

Путин: книги статьи и выступления писателя Проханова пронизаны заботой о родине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и писатель, главный редактор газеты Завтра Александр Проханов, награжденный медалью Герой Труда Российской Федерации. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Книги, статьи и публичные выступления писателя Александра Проханова всегда пронизаны заботой о родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма, заявил президент России Владимир Путин.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
«
"В числе Героев Труда писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Андреевич Проханов. Его книги, статьи, публичные выступления всегда пронизаны заботой о родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма", - сказал Путин в ходе церемонии награждения.
Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу "Иду в путь мой". Также автор таких романов как "Последний солдат Империи" (1993). "Красно-коричневый" (1999) о событиях осени 1993 года, "Чеченский блюз" (1998) и "Идущие в ночи" (2001) - о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы "Крым" (2014), "Востоковед" (2016), "Губернатор"(2016).
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КультураРоссияТбилисиАлександр ПрохановВладимир ПутинМосковский авиационный институтНовости культуры
 
 
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