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"Очевидная ситуация": в США вынесли жесткий приговор Украине - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 12.06.2025 (обновлено: 08:58 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/prigovor-2022412557.html
"Очевидная ситуация": в США вынесли жесткий приговор Украине
"Очевидная ситуация": в США вынесли жесткий приговор Украине - РИА Новости, 12.06.2025
"Очевидная ситуация": в США вынесли жесткий приговор Украине
Запад заставил Украину полностью потерять свою самостоятельность, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Рику Санчесу в соцсети X. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:42:00+03:00
2025-06-12T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
ларри джонсон
нато
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Запад заставил Украину полностью потерять свою самостоятельность, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Рику Санчесу в соцсети X."Украина фактически заложник. Это очевидная ситуация. Украинский народ в заложниках у НАТО", — сказал он.Эксперт отметил, что ключевым интересом западных элит в украинском вопросе стал заработок. По его словам, некоторые американские сенаторы получают либо прибыль от конфликта, либо периодические выплаты из Киева."Украина — пешка на доске, фигура. И двигать ее будет Запад", — заключил Джонсон.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022387796.html
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в мире, украина, киев, россия, ларри джонсон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Ларри Джонсон, НАТО
"Очевидная ситуация": в США вынесли жесткий приговор Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад сделал Украину заложницей НАТО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Запад заставил Украину полностью потерять свою самостоятельность, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Рику Санчесу в соцсети X.
"Украина фактически заложник. Это очевидная ситуация. Украинский народ в заложниках у НАТО", — сказал он.
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Эксперт отметил, что ключевым интересом западных элит в украинском вопросе стал заработок. По его словам, некоторые американские сенаторы получают либо прибыль от конфликта, либо периодические выплаты из Киева.
"Украина — пешка на доске, фигура. И двигать ее будет Запад", — заключил Джонсон.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияЛарри ДжонсонНАТО
 
 
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