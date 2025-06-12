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"Очевидная ситуация": в США вынесли жесткий приговор Украине
"Очевидная ситуация": в США вынесли жесткий приговор Украине - РИА Новости, 12.06.2025
"Очевидная ситуация": в США вынесли жесткий приговор Украине
Запад заставил Украину полностью потерять свою самостоятельность, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Рику Санчесу в соцсети X. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:42:00+03:00
2025-06-12T04:42:00+03:00
2025-06-12T08:58:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Запад заставил Украину полностью потерять свою самостоятельность, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Рику Санчесу в соцсети X."Украина фактически заложник. Это очевидная ситуация. Украинский народ в заложниках у НАТО", — сказал он.Эксперт отметил, что ключевым интересом западных элит в украинском вопросе стал заработок. По его словам, некоторые американские сенаторы получают либо прибыль от конфликта, либо периодические выплаты из Киева."Украина — пешка на доске, фигура. И двигать ее будет Запад", — заключил Джонсон.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022387796.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Ларри Джонсон, НАТО
"Очевидная ситуация": в США вынесли жесткий приговор Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад сделал Украину заложницей НАТО